Mencherini saluta: "Ci muoveremo per sostituirlo"

Quella di domani contro US Livorno sarà l’ultima partita in maglia rosablu per Niccolò Mencherini, la talentuosa guardia ventiseienne del Bama basket Altopascio. Dal primo dicembre, infatti, si trasferirà a Bologna per motivi di lavoro e siccome domenica 26 novembre, il team di Altopascio che milita in serie C unica avrà il turno di riposo, saluterà tutti. Ottimo realizzatore, spesso il migliore nelle gare sin qui disputate. Mencherini lavora in una ditta fiorentina che a partire dal primo dicembre opererà una ristrutturazione e ha un sito produttivo anche nella città felsinea.

Una perdita notevole per la franchigia del presidente Sergio Guidi, il quale spiega le mosse future del club: "Capiamo la sua scelta, quando c’è di mezzo il lavoro bisogna essere attenti. Dal punto di vista tecnico perdiamo molto. Il mercato di coloro che sono fermi in questo periodo non offre molto. Ci stiamo muovendo, sondando ed espporando diverse strde".

Ma.Ste.