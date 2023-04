Maxuella, quando il basket è una cosa di famiglia

Dopo qualche titubanza Maxuella Lisowa-Mbaka si presta finalmente a rispondere a qualche domanda per far sì che i tifosi lucchesi conoscano meglio questa esuberante ragazza belga, che dovrà suo malgrado essere protagonista nel primo turno di play-out che inizia giovedì a Moncalieri e che mette in palio la conferma nella massima serie del basket femminile per una delle due protagoniste.

Conosciamoci meglio: ci sono altri atleti nella tua famiglia e perché hai scelto proprio il basket?

"Certo, siamo tutti atleti e siamo tutti giocatori di basket. Tanto che posso vantarmi di avere una mamma ex giocatrice di basket, le mie sorelle maggiori hanno giocato entrambe e persino uno zio ha indossato canotta e pantaloncini. Tra l’altro una delle mie sorelle maggiori era molto forte, ma ad un certo punto ha deciso di dedicare più tempo al lavoro. Se poi aggiungi che gioca anche il mio fratellino che non ha ancora 14 anni, dimmi se potevo scegliere un altro sport!".

Punto di forza e punto debole?

"Punto di forza e caratteristica principale in campo è l’energia, sia fisica che mentale, perché mi piace essere positiva. Anche quando una gara nasce storta, devo comunque supportare le mie compagne con tutta l’aggressività che ho per raggiungere il miglior risultato possibile. L’altro lato della medaglia è il tiro da fuori, fondamentale in cui non sono molto sicura. Noto miglioramenti e credo che quando non prendi un tiro è sbagliato ugualmente".

La tua miglior partita in carriera?

"Lasciamene scegliere almeno tre tra le tante che ho giocato: la semifinale del mondiale Under 19 del 2019 a Bangkok contro gli USA; il mio debutto con la Nazionale maggiore belga in Bosnia e, a livello di club, la gara di Eurocup con la maglia delle belghe del Castor Braine contro il Ramla".

Dicci la tua prima impressione sul campionato italiano.

"Dopo solo due gare non è facile dare un giudizio diretto. Posso solo dire che, avendo giocato più volte contro la vostra nazionale (Belgio e Italia sono nello stesso girone di qualificazione ai prossimi Europei, ndr) e molte altre contro i club italiani in Europa, ho l’impressione che il movimento sia in salute".

Ci salveremo?

"Lo spero! Mi hanno chiamata a Lucca per aiutare la squadra a raggiungere questa benedetta salvezza ed anche se prevedere il futuro non è facile spero proprio che ci riusciremo".

Cosa ti piace fare quando non giochi o ti alleni?

"La cosa che mi appassiona di più è poter visitare luoghi diversi e, grazie alla mia attuale professione, un po’ ci riesco. Svizzera, Israele e, ora, l’Italia e Lucca, mi hanno incuriosito molto. Per il resto mi piace, quando ho tempo e modo, divertirmi e godermi la vita insieme alla mia famiglia ed ai miei amici".

