Master di categoria Cristina Marsili campionessa europea

La spedizione degli atleti del Judo Club Fornaci

in Slovenia, dove erano impegnati con

la Nazionale agli Europei di judo in programma a Podcetrtek, dall’8 all’11 giugno, si è chiusa

in bellezza. Con all’attivo un bronzo, un argento, e due ori. Dal Judo Club Fornaci, ricordiamo, erano partiti Cristina Marsili, cintura nera prossimo 5° Dan; Marco Gigli, cintura nera

6° Dan, e la nuova stella del judo club Fornaci

nel settore master, Giuliano Rossi, che dopo aver sfiorato il podio

ai campionati del mondo di Cracovia, in settembre, si sapeva poteva fare bene in questa competizione. Così è stato e non solo per lui visto che la stella più alta che ha brillato in Slovenia è stata quella di Cristina Marsili che sabato 10

ha conquistato l’oro individuale ed

il titolo di campionessa d’Europa nei Master

di categoria e domenica 11, nell’ultima giornata degli Europei, con

la squadra della Nazionale italiana

ha conquistato l’oro

nella categoria F50.

Oltre a lei da ricordare

le ottime prestazioni degli altri due portacolori fornacini. L’8 giugno Giuliano Rossi

ha conquistato un grande secondo posto,

la medaglia d’argento.

Il giorno successivo a portare metallo pesante in casa fornacina

ci ha pensato

il plurimedagliato Marco Gigli, che ha ottenuto

la medaglia di bronzo. Insomma, meglio di così non poteva andare per

il formidabile trio di atleti made in Judo Club Fornaci.

Luca Galeotti