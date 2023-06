Massa Macinaia: è Quarta serie

E’ stata una cavalcata fantastica e inarrestabile. Il Massa Macinaia si è aggiudicato il campionato di Quarta Serie AICS, comandandolo dalla prima all’ultima giornata con un ruolino di marcia che ha fiaccato anche la formazione MDA, vincitrice delle ultime tre edizioni.

Alla fine la squadra di mister Walter Cicu ha totalizzato 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, dimostrando di avere nell’attacco, 50 reti, il reparto più decisivo; 25 invece le reti subite. Un successo di squadra, a partire dalla dirigenza: Gabriele Gelli, Michele Baccetti, Doriano Fanucchi e Riccardo Bacci e ancora Mingozzi, Timmi, Salotti e Giovannetti. Il duo in panchina, Cicu-Andrea Corti, è riuscito ad amalgamare bene la squadra e a condurla con successo verso il traguardo. Ma a suggellare questo risultato, anche una dedica speciale, all’amico-dirigente recentemente scomparso "Il Bomba", alias Riccardo Lombardi. Appena ritirato il trofeo, tutta la squadra, ha inscenato un corteo fino al cimitero di Massa Macinaia, portandolo sulla tomba del dirigente scomparso, suonando tutti insieme il clacson mentre le campane del paese suonavano in segno di giubilo azionate da Don Bernardo.

Adesso per il Massa Macinaia, che vanta già una squadra in Prima Serie, l’impegno sarà ancora più gravoso, ma mister Cicu e tutto il suo staff è pronto a raccogliere la sfida per un’altra stagione in prima linea.