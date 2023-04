Marginone promosso in Eccellenza

Oltre ogni rosea aspettativa. Alla prima esperienza nel campionato di Promozione, il Marginone Toscogas (foto) centra tutti gli obiettivi: passa in Eccellenza e lo fa arrivando primo in campionato (veniva promossa anche la seconda classificata); mentre in Coppa Italia è arrivata, comunque, una semifinale. Questo il bilancio di una stagione caratterizzata da diversi record. Infatti sono state 17 le gare giocate, 15 le vittorie e due i pareggi. Ma quello che è ancora più strabiliante è il tabellino delle reti segnate: ben 62 (marcatrici principali Bimbi 12 centri e Biancalana 11), con una sola rete subita. Roba da guinness dei primati.

Una bella soddisfazione per tutto lo staff, a cominciare dall’allenatrice, Laura Sonatori, fino al direttore sportivo Roberto Collodi, al preparatore dei portieri Marco Collodi, ai massaggiatori Mauro Pasquini e Caterina Fisicaro, fino ai dirigenti responsabili: Luca Gironi, Michele Russo, Massimo Marchetti, Franco Giuse, Giancarlo Capparuccia. Ora comincerà la programmazione della prossima stagione.

M. S.