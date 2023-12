Marginone, dopo l’allungo in vetta prova la “fuga“. Diavoli Neri, big match contro il Ghivizzano

Come nelle previsioni, il Marginone ha piazzato l’allungo in vetta al girone A di Prima categoria ed ora vuole insistere, anche se la trasferta di Romagnano è di quelle da prendere con le molle. Alle sue spalle, l’inseguitore Forte dei Marmi, scivolato a cinque lunghezze, è atteso dall’Academy Porcari, che a sua volta cerca riscatto dopo il ko interno di domenica scorsa contro la sorpresa Corsagna.

E sono proprio i neroverdi di Piercecchi, balzati in zona play-off, la squadra del momento, con una gara interna alla portata col CQC Pistoia e la concreta possibilità di trovare ulteriore continuità di risultati. Attenzione poi alla Folgor Marlia, in casa col Giovani Via Nova. Completano il quadro Atletico Lucca-Capezzano e Corsanico-Capannori. Anche il campionato di Seconda girone B ha trovato la formazione leader: si tratta del Gorfigliano Diavoli Neri che, dopo aver vinto lo scontro al vertice col Montecarlo, è andato in fuga ed ospita il Ghivizzano, senza dubbio la più forte fra le inseguitrici, anche alla luce degli ultimi nuovi arrivi (le punte Bosi e Brucciani, già a segno). E’ questo il big-match della 14ª giornata, ma attenzione alla voglia di riscatto del Montecarlo (in casa col Monteserra), ed ai pisani del Sextum Bientina, cui rende visita il pericolante Borgo a Mozzano.

Fra le altre, un occhio al Gallicano (sul campo del Cascina), all’Academy Tau (che ospita il Barga), ed al San Macario Oltreserchio (a Pontecosi). Chiudono il programma: Fornaci-Migliarino e Piazza 55-Molazzana. Fischio d’inizio per tutti alle 14.30.

Flavio Berlingacci