Marginone domina il campionato Solo vittorie e un pari

Primo anno di attività agonistica ed esordio con vittoria del campionato. Un record che possono vantare in pochi. E’ quanto realizzato dal Marginone calcio femminile che è passato in Eccellenza al termine di una stagione irripetibile. I numeri sintetizzano al meglio quanto fatto dalle ragazze allenate da Laura Sonatori: 13 vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Vincere il torneo da imbattute impreziosisce ancora di più l’impresa. Un dominio assoluto, come si deduce dai gol: 56 quelli realizzati, solo uno subito. Sono stati 40 i punti totalizzati, su 42 disponibili, con la seconda, il Prato a quota 34, staccata di sei lunghezze. Il presidente, Giovanni Pierucci (anche del club maschile che porta lo stesso nome, Marginone 2000) è molto soddisfatto, così come tutto l’ambiente. Domenica prossima al campo sportivo della frazione altopascese (inaugurato esattamente tre decenni orsono, nel 1993, alla presenza dell’allenatore dell’epoca della Lucchese, Eugenio Fascetti), semifinale di Coppa regionale contro il Pietrasanta. Sì, perché il Marginone 2000 è in corsa su tutti i fronti. Le versiliesi però saranno un ostacolo elevato, poiché di categoria superiore. Fischio d’inizio alle 15. Un bel progetto, che va oltre l’aspetto puramente sportivo, con valori come l’aggregazione che sono fondamentali. A primavera, per la festa dello sport, potrebbe arrivare un premio dal sindaco Sara D’Ambrosio.

Ma.Ste.