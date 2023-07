Marginone 2000 calcio femminile, debutto in Eccellenza con un test impegnativo

Sedici atlete su diciannove sono state confermate. Segno che la rosa che ha vinto in maniera strepitosa lo scorso campionato di Promozione è giudicata in grado di ben figurare anche nella categoria superiore, l’Eccellenza. E’ cambiato invece l’allenatore. Il Marginone 2000 calcio femminile si accinge ad affrontare la stagione 2023-2024 con molto entusiasmo. Senza dubbio arriveranno anche altre giocatrici per rinforzare l’organico. Il nuovo tecnico sarà Franco Sparaciari. Venerdì 7 luglio il debutto, sia pure in amichevole, contro la squadra del college statunitense “La Rochelle“ di New York.

Si gioca al campo sportivo “Bramalegno“ di Chiesina Uzzanese alle 21. Sarà comunque un primo test impegnativo per capire le potenzialità della squadra al cospetto di un’avversaria di tutto rispetto come quello a stelle e strisce. Nei prossimi giorni saranno presentati i nuovi acquisti per ringiovanire e rafforzare la compagine marginonina.

M.S.