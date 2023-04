Marcia delle Ville, già 10mila iscritti

Sono già oltre 10.000 le persone provenienti da tutta Italia per partecipare ad uno degli eventi più attesi: La Marcia delle Ville di Marlia, organizzata dai Marciatori Marliesi e che da tempo è la manifestazione capofila di tutti gli eventi primaverili ed estivi del comune di Capannori. L’appuntamento è per il week-end del 29 e 30 aprile, per due giornate all’insegna dello sport e delle passeggiate all’aria aperta in un paesaggio meraviglioso, dove sono incastonate le 11 storiche ville lucchesi visitabili straordinariamente lungo i percorsi: Villa del Vescovo, Villa Orlando, Villa Mansi, Villa Lazzareschi, Villa Torrigiani, Villa Brughier, Villa Guinigi, Villa Rapondi, Villa La Badiola, Villa Reale e infine "L’Osservatorio" (ex osservatorio astronomico).

La vera grande novità di questa edizione è però la Marcia delle Ville Expo: il villaggio espositivo gratuito dedicato alle tante aziende partner della manifestazione. Per la prima volta in piazza del Mercato sarà allestita una vera e propria exhibit area, non solo un luogo dove poter ritirare il proprio pettorale, ma molto di più: uno spazio che si prospetta come punto assoluto di riferimento per tutti i partecipanti e che, come vuole la filosofia della manifestazione, sarà luogo in cui incontrare grandi aziende del mondo dello sport, del benessere, del fitness, del tempo libero e del pets, di caratura locale e nazionale (Redbull, Radio Bruno, Brooks, Cimalp, per citarne solo alcune).

Quest’anno inoltre a rendere la giornata del 29 aprile ancora più coinvolgente ci sarà lo street food. Infatti quest’anno la manifestazione prevede la presenza di numerosi food truck provenienti da diverse zone d’Italia, pronti per far degustare ai visitatori le loro specialità. L’Expo non sarà solo un’occasione per gustare deliziosi cibi di strada, gli ospiti avranno anche la possibilità di assistere a spettacoli di intrattenimento dal vivo, come lezioni di ballo e interviste sul palco, tutto gratuitamente sia per gli iscritti che i non.

Il villaggio espositivo sarà situato in piazza del Mercato, luogo di partenza e arrivo della marcia e sarà aperto ai visitatori sabato 29 aprile dalle ore 9 alle ore 19 e domenica 30 dalle ore 7 alle ore 15.30. Per i partecipanti sarà poi l’occasione per acquistare il merchandising ufficiale della Marcia delle Ville realizzato per questa speciale edizione: la maglietta e la borraccia termica e per ritirare il pacco gara, oltre ad approfittare di un piatto di pasta offerto nella giornata del 30 aprile.

Paolo Bottari