Maraia: "Vittoria sofferta, meritata e cruciale"

Sfatato anche il "tabù" del "Moccagatta", dove i rossoneri non vincevano da ben 33 anni. Lo hanno fatto con pieno merito in virtù di un primo tempo giocato alla grande (Tumbarello super), con azioni ad ampio respiro, come quella che ha portato al gol di Rizzo Pinna, il terzo personale.

Poi nella ripresa, si è difesa, ma alla fine ha portato a casa una vittoria che vale oro quanto pesa e che ha permesso alla squadra di Maraia, bravo e tempestivo nei cambi, di consolidare il nono posto in classifica, alla luce del pari del Rimini. E’ stato il successo, il secondo esterno del girone di ritorno, di una squadra dove tutti sono importanti e che vuole regalare alla società, ai tifosi (anche ieri oltre 100) e a se stessa i play-off.

Primo obiettivo è entrare nei primi dieci, poi l’eventuale miglior piazzamento dipenderà da un finale di campionato difficilissimo, con avversari di assoluto livello, a cominciare dal derby di martedì sera con il Siena.

Giusta soddisfazione negli spogliatoi del "Moccagatta", con Maraia (foto) che, ancora una volta, ha voluto complimentarsi con la squadra per come ha interpretato una partita solo all’apparenza agevole. Poi ha aggiunto: "Una vittoria molto importante, sofferta nel finale. Ma ce la aspettavamo così, perché le caratteristiche dell’Alessandria sono quelle di attaccare con molti uomini, anche molto prestanti sotto l’aspetto fisico. Siamo stati costretti anche noi ad alzare di qualche centimetro soprattutto il reparto difensivo. Ecco perché ho inserito Bachini".

Quindi Maraia molto sportivamente ha ammesso che "in qualche situazione abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. Finalmente c’è stato questo aspetto a nostro favore". "La squadra – ha aggiunto – è stata all’altezza, sia nel primo che nel secondo tempo, quando ha difeso il vantaggio. Martedì ci sarà un’altra “battaglia”, contro una concorrente che lotta come noi per entrare nei play-off. Ma intanto godiamoci questa bella vittoria che i ragazzi hanno meritato".

Emiliano Pellegrini