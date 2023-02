Maraia traveste la Lucchese per domenica

Per poter fare un esame serio del campionato della Lucchese bisogna riavvolgere il nastro e ripartire dall’inizio. Due erano gli obiettivi. Il primo: mantenere per il terzo anno consecutivo la categoria. Il secondo: fare un punto in più dello scorso anno, cioè arrivare a quota 51.

A undici giornate dalla fine, la situazione è questa. La Lucchese ha 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Questo vuol dire che mancano da quattro a cinque punti per essere al sicuro e, dunque, l’obiettivo è davvero dietro l’angolo, anche se, naturalmente, tra il dire ed il fare ci sono di mezzo gli avversari, a cominciare, domenica, da quella Vis Pesaro che è sempre stata avversaria ostica.

Ma, insomma, i rossoneri possono seriamente centrare una salvezza anticipata, per, poi, concentrarsi sul secondo obiettivo che, oggettivamente, è più complicato, ma non impossibile, da raggiungere. Per fare quel punto in più rispetto alla passata stagione, obiettivo del quale aveva parlato in modo esplicito lo stesso Maraia il giorno del suo insediamento, è indispensabile che la squadra ritrovi in fretta compattezza, umiltà, spirito di sacrificio e la giusta "fame", perché il calendario si presenta con parecchie insidie. I rossoneri dovranno giocare in casa sei volte (con Vis Pesaro, Ancona, Siena, Fermana, Entella ed Olbia; mentre cinque saranno le trasferte: Montevarchi, Alessandria, Gubbio, Cesena, Carrara.

Senza addentrarsi in calcoli che non porterebbero da nessuna parte, diciamo più semplicemente che, a questo punto, per entrare nella futura "griglia" dei play-off, la Lucchese dovrà conquistare, non importa dove e contro chi, almeno quindici punti. Tanti? Sì e no.

Intanto sarebbe fondamentale tornare a smuovere la classifica domenica, contro l’"ex" Fedato; poi converrà vivere alla giornata, pensare solo all’avversario più vicino.

E alla Vis Pesaro ci sta pensando l’allenatore Maraia che ha tutto l’organico a sua disposizione, compresi Merletti e Rizzo Pinna. Per il momento il trainer ha fatto disputare allenamenti, per così dire, "mascherati", in linea, cioè, con il periodo e difficilmente scoprirà le "carte" anche nei prossimi giorni. Ma è ovvio che sa benissimo quello che c’è da fare, chi mandare in campo in una partita delicata, ma non impossibile, se affrontata con quella mentalità che ha contraddistinto gran parte della stagione, a parte un paio di "incidenti di percorso" (a Fermo e contro la Recanatese).

Tra le tante possibili soluzioni, c’è anche quella, perché no, di riproporre la squadra di domenica scorsa. In fondo si tratterebbe di dare l’opportunità agli stessi di riscattare la figuraccia fatta contro la Recanatese "green" (leggi sette "under") e tornare ad essere quelli di sempre.

Ieri pomeriggio, infine, tutti davanti al televisore per seguire, prima la Vis Pesaro, impegnata contro il Pontedera e, poi, il Siena con la Torres.

Infine, come da noi anticipato ieri, Simone Banchieri è il nuovo allenatore dell’Alessandria. Torinese, di San Mauro, 48 anni, Banchieri, in carriera, ha allenato la Novese, poi due anni il Novara ed infine la Pro Sesto.

Emiliano Pellegrini