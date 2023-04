Maraia: "Servirà una Lucchese da battaglia come vista a Cesena"

Il calendario delle ultime tre giornate di campionato è decisamente dalla parte della Reggiana che avrà due partite interne con avversari abbordabili, mentre l’Entella, attualmente prima in virtù del vantaggio nel confronto diretto con i granata di Diana, giocherà due volte in viaggio; oltretutto contro avversari in corsa per i play -off, come Lucchese e Siena (ancora non si sa quando scatterà la penalizzazione, ma sicuramente prima dell’inizio dei play-off). Ecco perché l’allenatore ligure Volpe sa benissimo che, se l’Entella vuole andare in serie "B" direttamente, dovrà vincere tutte e tre le gare, a cominciare da quella di questa sera, al "Porta Elisa", contro la Lucchese.

Ma il problema, per i liguri, che avranno al seguito 200 tifosi (fatto abbastanza insolito) è che dovranno fare i conti con la squadra di Maraia che, a sua volta, sa che, per chiudere il più in alto possibile la "regular season" (l’obiettivo è l’ottavo posto), serviranno almeno altri quattro punti. Insomma, una sfida, quella in programma al "Porta Elisa", con una tifoseria "carica" di entusiasmo e pronta a dare il massimo sostegno a Tiritiello e compagni e che mette in palio punti pesantissimi, sia per la lotta per la promozione in serie "B" che in chiave play-off. E, per reggere il confronto con lo squadrone ligure, Maraia ha preparato qualche "trappola" per Volpe, da piazzare soprattutto dalla metà campo in avanti, dal momento che la difesa sara la stessa, dal punto di vista tattico.

Ecco che cosa ha detto, alla vigilia, il trainer rossonero. "Ci aspetta – ha sottolineato – una gara molto importante per entrambe, anche se con obiettivi diversi, ma credo che sia difficile per tutte e due. Mi aspetto una grande partita da parte dei ragazzi, come hanno fatto a Cesena. Sono fiducioso. E’ chiaro che troviamo un avversario forte, che ha morale, entusiasmo, oltre ad una classifica che rende il valore della squadra".

E, sulla corsa alla serie "B", Maraia ha aggiunto: "Ormai la situazione mi sembra chiara, con Entella e Reggiana, nell’ordine, largamente favorite sul Cesena, perchè quattro punti di vantaggio, a tre giornate dalla fine, sono rassicuranti. Ma noi dobbiamo pensare al nostro campionato. Abbiamo ancora bisogno di punti per centrare il traguardo che ci siamo prefissati".

Che match si aspetta, il tecnico, rispetto all’andata? "Fare il confronto con la partita del girone di andata – spiega Maraia – è sempre complicato, anche perché sono cambiati molti protagonisti e le situazioni in classifica. L’Entella di allora giocava in maniera diversa, non stava attraversando un grande periodo, mentre la Lucchese disputò una gran partita, sfiorando il colpaccio. Al contrario, oggi, la squadra ligure viaggia con il vento in poppa, ma anche noi stiamo bene. Questa è una partita diversa, perché il momento è diverso, con il risultato che, ora, ha un enorme valore per entrambe. La cosa che conta è vedere una Lucchese pronta a dare battaglia".

Ricordando che mancheranno per squalifica Cucchietti e Quirini, con Franco in dubbio. Questi i possibili primi undici: Coletta; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, D’Alena, Visconti; Fabbrini, Panico, Bruzzaniti. Il via stasera alle 20,30.

Emiliano Pellegrini