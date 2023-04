Maraia: "Punto meritato e molto importante"

Dopo aver frenato la rincorsa del Cesena, la Lucchese ha dato un grosso dispiacere anche all’Entella che ha fatto davvero molto poco per conquistare l’intera posta e tenere il passo della Reggiana. Alla fine sono stati i liguri ad uscire dal terreno di gioco a testa bassa, mentre i rossoneri hanno, giustamente, fatto festa con i propri tifosi per un pareggio meritato, conquistato con pochissima sofferenza, se non su qualche calcio d’angolo.

La Lucchese si è, dunque, confermata grande contro le "grandi" e, con questo punto, è arrivata all’anticamera dei play-off. Ora manca davvero poco per centrare l’obiettivo, per il secondo anno consecutivo.

Nella serata in cui l’ambiziosa Entella ha sbattuto contro una Lucchese attenta, concentrata e determinata, c’è stato il ritorno in campo, dopo quasi sette mesi, di Jacopo Coletta che è stato perfetto.

In sala stampa Maraia (foto) ha attaccato così la sua disamina "E’ vero, contro le “grandi” la squadra ha sempre offerto prestazioni importanti. Ma ero convinto che i ragazzi avrebbero ripetuto la partita di Cesena. Hanno tenuto botta". "Abbiamo – aggiunge il trainer – corso solo un paio di pericoli, ma niente di più. Forse avremmo potuto sfruttare meglio qualche spazio che la squadra è riuscita a costruire. Tenendo presente il valore dell’avversario, che ha un organico importante, la Lucchese ha, però, tenuto molto bene ed ha conquistato un punto meritato e molto importante".

Sul ritorno del portiere titolare, Maraia ha detto: "Coletta ha fatto bene, ma non era facile, visto che non giocava da tanti mesi. Siamo molto contenti per il suo rientro. Ma voglio fare complimenti ai ragazzi per come si sono battuti, contro un avversario di valore. Se non sbaglio, nelle ultime nove partite, la Lucchese ha perso solo con il Gubbio e sappiamo come è andata. Diamo merito ai ragazzi: anche se ci è sfuggita qualche vittoria, rimane un cammino importante. Ora il traguardo è più vicino".

Emiliano Pellegrini