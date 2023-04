Maraia: "Oggi è la prova tecnica di play-off"

Stadio "Porta Elisa", ore 14.30: è qui la festa. Con la Lucchese che, forte di una salvezza anticipata e della sicura partecipazione ai play-off, vuole chiudere con una vittoria la "regular season" di fronte al proprio pubblico.

"La partita di sabato scorso a Carrara ormai è passata – ha attaccato Maraia alla vigilia del match contro i sardi di Occhiuzzi – . L’abbiamo analizzata e di positivo è rimasto il modo in cui è stata interpretata; di negativo, il risultato. Vogliamo concludere bene questo campionato con una vittoria che ci manca da tanto tempo. Dobbiamo riassaporare la vittoria, perché, nel primo turno dei play-off, dovremo cercarla in tutti i modi e per forza, se vogliamo andare avanti".

"Ci teniamo a fare bene – ha aggiunto il traner – : giochiamo in casa e vogliamo un risultato positivo. Non voglio vedere cali di concentrazione e di attenzione. Quella contro l’Olbia, che sicuramente farà la sua parte, come è giusto che sia, anche se è ormai salva, deve essere una partita di preparazione a quella successiva. È l’ultima di campionato, è vero, ma dopo, inizia un percorso diverso e la gara contro Ragatzu e compagni ci deve servire per aumentare il livello di concentrazione che abbiamo avuto sabato a Carrara, risultato negativo a parte".

Poi il trainer rossonero ha anticipato, ma senza scendere nei dettagli, un ampio e giustificato turn-over a causa degli infortunati e dei molti diffidati. "E’ vero – ha aggiunto Maraia – : tra acciaccati e diffidati il numero di giocatori è abbastanza alto. Qualcosa bisognerà concedere, ma la formazione che scenderà in campo sarà nelle condizioni di giocare al massimo e di vincere".

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Lucchese conoscerà l’avversario della post season. "Stare fermi alcune settimane nell’ ipotesi che l’inizio dei play-off venga posticipato – ha detto ancora il tecnico – non sarebbe positivo e potrebbe essere fastidioso per tutti, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Rimaniamo in attesa e cercheremo di capire meglio gli sviluppi. Chi sarà il nostro avversario lo scopriremo oggi, ma potrebbe cambiare in virtù delle possibili novità legate ai ricorsi (il riferimento è alla situazione del Siena, ndr). L’unica cosa certa è che giocheremo in trasferta".

Una chiusura di campionato che dovrà disputarsi in un clima di festa, davanti alla nuova proprietà e, magari, con una cornice di pubblico molto più numerosa rispetto alle gare precedenti. Anche perché al "Porta Elisa" si potrà entrare pagando solamente un euro. "Ci aspettiamo di vedere un “Porta Elisa” più pieno – ha concluso Maraia – . Noi dobbiamo e vogliamo congedarci con una bella vittoria. Potrebbe essere l’occasione giusta per spingere ancora di più i nostri tifosi a seguirci in occasione del primo turno dei play-off".

Ed ecco la probabile formazione: Coletta; Quirini, Tiritiello, Bachini, Alagna; Ferro, Di Quinzio, Visconti; Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti. Arbitra Restaldo di Ivrea.

Emiliano Pellegrini