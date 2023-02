Maraia mette nel "motore" Panico e Fabbrini

Per tornare al successo che manca da un mese (2 a 0 a Imola con reti di Alagna e Mastalli), la Lucchese mette nel "motore" i suoi esterni d’attacco più esperti. Contro la Recanatese, che calerà a Lucca decisa a fare risultato per rinsanguare una classifica a ridosso della zona play-out, l’allenatore Maraia sembra, infatti, deciso a schierare dal primo minuto due dei tre "rinforzi" arrivati dal mercato di gennaio, vale a dire Panico e Fabbrini (il difensore De Maria sta svolgendo un lavoro differenziato alla ricerca della migliore condizione).

Mentre l’ex del Crotone ha già messo minuti nelle gambe ed è apparso in buone condizioni fisiche, per Fabbrini si tratterebbe di scendere in campo dal primo minuto, dopo lo spezzone di partita disputato a Sassari. Inutile aggiungere che con i due giocatori al top la squadra dovrebbe garantire migliori e più continui sostegni per la punta centrale di riferimento che sarà con molte probabilità Bianchimano. Del resto l’ex attaccante della Viterbese è sempre stato il primo nella gerarchia delle punte ed ora ha la possibilità di dimostrarlo, ovviamente a suon di gol.

Dunque Panico-Bianchimano-Fabbrini: ecco il trio d’attacco per vincere la… pareggite e fare quello scatto in avanti che è nelle possibilità della squadra. Passando al resto della formazione che scenderà in campo domenica pomeriggio, finalmente alla vecchia ora canonica delle 14.30, gli eventuali dubbi riguardano la composizione di difesa e centrocampo. Il "pacchetto" davanti a Cucchietti dovrebbe essere composto dai quattro di sempre, vale a dire Quirini, Tiritiello, Benassai ed Alagna. Il "motore" centrale sarà affidato a Tumbarello, Franco ed inizialmente da Visconti, con Di Quinzio e Mastalli pronti a subentrare.

La squadra, che ieri pomeriggio a Saltocchio, prima di iniziare l’allenamento, è stata messa al corrente dell’avvenuto passaggio delle consegne dall’attuale dirigenza al gruppo Bulgarella, è attesa da due gare interne consecutive non facili, ma abbordabili contro Recanatese e Vis Pesaro, che se superate in modo brillante, la catapulterebbero nelle zone nobili della classifica. Sarà fondamentale, come sempre, l’approccio che Tiritiello e compagni avranno, come bisognerà stare attenti a non prestare il fianco alle eventuali ripartenze dell’avversario.

Il compito di Maraia sarà proprio quello di far capire alla squadra che servirà una prestazione importante, perché sarà la solita partita "sporca", giocata più con la …spada che col "fioretto". Le ultime tre giornate del mese di febbraio (Recanatese e Vis Pesaro in casa, Montevarchi in trasferta) potrebbero cominciare a delineare meglio la futura griglia dei play-off.

La società, infine, augura buon lavoro al nuovo presidente della Lega Pro Matteo Marani e a tutto il consiglio direttivo con l’auspicio di una collaborazione soddisfacente e proficua che possa tenere alti i valori di questo sport e di tutto il movimento. Il voto nell’assemblea svoltasi ieri a Roma è stato espresso, a nome della Lucchese, dall’amministratore delegato Mario Santoro.

Emiliano Pellegrini