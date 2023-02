Maraia: "Lucchese, sono dieci finali E non c’è più margine d’errore"

Alla vigilia del derby-trabocchetto di Montevarchi, Maraia ha lanciato un messaggio forte e chiaro: "Mancano dieci partite alla fine che dobbiamo giocare al massimo per ottenere il massimo risultato. Non c’è più un margine di errore". A cominciare proprio dalla gara di questo pomeriggio al "Brilli-Peri", contro l’ultima della classe che, pur avendo oggettivi problemi, dovrà essere, prima di tutto, rispettata e, poi, aggredita per mettere a nudo le sue difficoltà.

"Durante la stagione – ha dichiarato il trainer – ci sono stati diversi momenti in cui, anche da parte mia, è stato individuato il momento per fare un salto di qualità in classifica; ma tutte le volte lo abbiamo mancato, al di là dell’avversario che siamo andati ad incontrare. È già un po’ di tempo che questa cosa non la dico più e non la voglio più sentir dire, perché sembra che ci sia sempre questa attesa di fare il salto di qualità".

Poi Maraia ha aggiunto: "All’inizio della settimana ho detto ai ragazzi una cosa: che queste ultime dieci partite vanno giocate al massimo. Hanno tutte lo stesso valore. Montevarchi ha lo stesso valore della partita che andremo a fare, ad esempio, a Cesena".

"Ripeto – ha ribadito il trainer –: sono dieci gare da giocare al massimo, perché tutte hanno grande importanza. Questa deve essere la nostra mentalità da qui alla fine e non c’è margine di errore: ci devono essere dieci prestazioni tutte sullo stesso livello, fatte di voglia, intensità. Non c’è più il tempo per fare dei passi falsi come quelli con la Recanatese oppure a Fermo. La gara di oggi non deve ingannare. Il Montevarchi è all’ultimo posto, ma dobbiamo essere bravi noi a mettere in evidenza le loro difficoltà".

Squadra che vince non si cambia? "Vediamo – ha commentato ancora Maraia – , perché ci sono un po’ di cose da valutare. Sicuramente la prestazione della squadra di domenica è stata positiva; però bisogna sempre fare attenzione alla condizione generale di tutti i ragazzi. Il fatto, comunque, di avere tutti a disposizione, mi permette di fare scelte ponderate".

Sulle condizioni di Panico e Fabbrini, Maraia ha spiegato: "Dal punto di vista fisico, il primo ha una tenuta migliore, il secondo un po’ meno. Sono, però, due giocatori molto importanti per noi che io voglio sfruttare al massimo. Vanno utilizzati nel modo corretto, perché possono spaccare la partita, come, del resto, è accaduto domenica scorsa, con l’ingresso in campo nella ripresa di Fabbrini".

Infine un accenno a Di Quinzio. "Ad inizio settimana – ha spiegato Maraia – ha avuto un piccolo fastidio muscolare che gli ha rallentato il percorso di crescita che stava facendo. La cosa sembra rientrata; però questa piccola ricaduta sicuramente non ci voleva, perché Di Quinzio è un altro giocatore importante per la Lucchese. Se non dovesse essere al cento per cento per Montevarchi, ci auguriamo che da martedì possa rientrare a pieno titolo nel gruppo".

La probabile formazione di partenza: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, Franco, Mastalli; Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti. Palla al centro alle 14,30.

Emiliano Pellegrini