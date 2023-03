Maraia: "Lucchese-Siena? Spareggio" Stasera il derby. Lutto per Deoma

C’è profumo di sorpasso nel derby di questa sera tra la Lucchese, nona in classifica con 44 punti ed il Siena che di punti ne ha 46. Ma come arriva la squadra rossonera al primo dei due scontri diretti consecutivi (questa sera contro i bianconeri dell’"ex" Pagliuca, sabato a Gubbio)?

"Arriva bene – ha detto alla vigilia Maraia (foto) – con la giusta euforia per la vittoria di Alessandria che non deve fare altro che dare ancora più forza, ancora più energie, più motivazioni, ma niente di più, perché, altrimenti, non avremmo capito bene il significato delle ultime sette partite. La vittoria di sabato scorso è stata molto bella, ma è passata. C’è da farne un’altra molto importante, data la posta in palio. Credo che si giocherà più con la testa e con il cuore, piuttosto che con gli aspetti tecnico-tattici. La squadra, comunque, sta bene ed è pronta per giocarsela con un avversario forte che, come noi, è in piena corsa per conquistare il miglior piazzamento nella futura griglia dei play-off".

Poi il trainer ha parlato del Siena. "E’ una squadra – ha detto – , in generale, che ha valori, ha organizzazione, un allenatore bravo, qualità dei giocatori: c’è tutto. Una partita che va giocata con grande attenzione, con pochi errori. Bisognerà sfruttare le situazioni che capiteranno. Essendo una diretta concorrente, conteranno moltissimo i punti. Oltretutto c’è anche un discorso di vantaggio nello scontro diretto che dovremo mantenere. Ci sono, insomma, tante cose in ballo che dovremo cercare di portare a favore nostro".

Per quanto riguarda la squadra, Maraia ha così concluso: "Ho tutti a disposizione e questo mi permetterà di fare scelte ponderate, anche in riferimento alle condizioni fisiche". Su Fabbrini dal primo minuto il trainer è stato possibilista.

Questa la probabile formazione: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Tumbarello, Franco, Visconti; Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti. Nel Siena mancherà Meli, per squalifica, ma torneranno a disposizione Belloni e Favalli. L’arbitro sarà il pisano Iacobellis.

La società rossonera, infine, esprime le più sentite condoglianze (e si unisce anche il nostro giornale) al direttore sportivo Daniele Deoma e alla sua famiglia per la scomparsa del suocero Angelo Morello.

Emiliano Pellegrini