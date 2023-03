Maraia: "Lucchese, sarà una sfida difficile"

Ancora un ex allenatore rossonero sulla strada di una Lucchese a caccia di punti play-off. Dopo Guido Pagliuca, ecco Piero Braglia che, con il suo Gubbio, dopo un periodo-no, ha rialzato ultimamente la testa (pari in rimonta contro il Cesena, vittoria a Recanati) e vuole conservare il sesto posto in classifica dai possibili attacchi di Pontedera e Siena, distaccati di due punti.

Per la Lucchese, dunque, una trasferta molto impegnativa. Ma nell’ambiente rossonero c’è fiducia, come ha sottolineato Maraia alla vigilia. "E’ una partita complicata – ha sottolineato il trainer – , come lo saranno le ultime sei. Oltretutto noi dovremo affrontare ben quattro squadre, come Gubbio, Cesena, Entella e Carrarese, che sono in piena corsa per il miglior piazzamento possibile nei play-off. Ci aspetta, insomma, un periodo molto complicato, impegnativo e, al tempo stesso, stimolante. In queste partite si deciderà il nostro campionato. Il nostro obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile".

Parlando dell’avversario, il trainer rossonero ha aggiunto: "Il Gubbio è una formazione forte, con giocatori di esperienza e giovani molto bravi. Ha fatto benissimo nel girone di andata, mentre, nel ritorno, ha rallentato, ma è normale che sia così. Dunque gande rispetto per un avversario molto aggressivo e particolare attenzione soprattutto verso i giocatori offensivi, come Vasquez, come soprattutto Arena: l’esterno è uno dei punti di forza della squadra, tecnicamente bravo nell’uno contro uno e che si muove molto e non dà punti di riferimento; quindi difficile da marcare. Perché sono quelli che finiscono per determinare le partite".

"Servirà – ha aggiunto Maraia – la massima concentrazione e, se vogliamo fare risultato, dovremo stare sempre dentro la partita ed avere un approccio giusto".

A Gubbio mancherà per squalifica Panico, uno dei più in forma dell’ultimo periodo. Lucchese con il centravanti classico (più Ravasio che Romero) oppure con il "falso nueve" (Fabbrini?). "Sono queste le due opzioni – ha spiegato ancora Maraia – e tutte e due hanno aspetti positivi ed altri meno. Vedremo di capire bene quella che potrà essere utilizzata in partenza e quella in corso d’opera".

Giovedì, intanto, è stata ufficialmente definita l’acquisizione da parte del gruppo Bulgarella del 100 % della Lucchese. "Se abbiamo incontrato alcuni dirigenti? Sì – ha detto ancora il trainer – : giovedì, prima dell’inizio dell’allenamento. Non c’era il presidente che, per altro, avevo avuto modo di conoscere il giorno in cui si presentò al Museo rossonero, ma l’ad. Per la società è un momento molto importante, come, del resto, per il futuro della Lucchese dal punto di vista tecnico. Siamo contenti anche per i nostri tifosi, perché vedono un futuro più roseo: sia come programmazione, che come obiettivi da raggiugere. Ora, però, pensiamo a chiudere nel migliore dei modi il campionato. Questo finale può essere molto importante anche per tutti noi, in vista delle scelte future che farà la società".

Questa la probabile formazione: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, Franco, Mastalli; Rizzo Pinna, Ravasio, Bruzzaniti.

Emiliano Pellegrini