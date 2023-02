Maraia: "Inspiegabile, mi scuso. Reagire subito"

Perdere ci può stare in un campionato così complicato come questo, ma non nel modo scelto, non certo per sua volontà, da una Lucchese inguardabile, la peggiore di questa stagione. In fondo era quasi inevitabile che, alla fine tutti, giocatori e tecnico, fossero sonoramente contestati dai propri tifosi.

E di una prestazione sconcertante ha parlato anche l’allenatore Maraia (foto). "Di partite ne abbiamo perse – afferma il trainer – , ma non con queste disattenzioni, con situazioni evidenti che hanno viziato la partita. E non mi spiego il motivo. Venivamo da tre partite positive; in settimana abbiamo spinto sull’importanza di questa partita da vincere in tutti i modi, a prescindere dal gioco. Francamente non capisco questi errori banali, quasi che la squadra fosse tesa e preoccupata. Alla ripresa della preparazione voglio capire meglio che cosa sia successo e capire meglio anche quanto ho fatto io".

"Mi sento responsabile – prosegue il tecnico – ed è il caso di fare un esame di coscienza a 360 gradi. Ripeto: faccio fatica a capire come anche come i giocatori di maggiore esperienza e affidabilità abbiano commesso errori banali".

Poi Maraia ha aggiunto: "Mi dispiace molto, per i nostri tifosi, per la società. Mi sento responsabile io per primo: dobbiamo capire perché sia uscita fuori una partita del genere. Il discorso tattico non c’entra. Ma, siccome il campionato va avanti e nulla è ancora compromesso in riferimento all’obiettivo finale, dobbiamo trovare la forza di reagire subito, perché, domenica, avremo un’altra partita casalinga con la Vis Pesaro, altra squadra in lotta per evitare i play-out, possibilmente da vincere; ma, chiaramente, con ben altro atteggiamento".

Ora si vedrà la forza interiore di una squadra che non può aver perso tutto in un colpo importanti certezze, questa volta nel reparto difensivo.

Emiliano Pellegrini