Maraia: "I tifosi ci daranno la carica"

Ci siamo! Il primo turno "secco" dei play-off è servito in tavola. C’è solo da vedere chi sarà, tra Ancona e Lucchese, a festeggiare alla fine. Il fatto che si torni a giocare a distanza di ben diciotto giorni dalla conclusione della "regular season" che influenza potrà avere sul match? Ecco l’opinione, alla vigilia, l’allenatore della Lucchese, Ivan Maraia.

"E’ stata – ha detto – un’attesa lunga: undici giorni in più non sono pochi, in questo periodo. E’ difficile tenere la squadra da un punto di vista fisico e mentale, ma crediamo di aver fatto le cose giuste, compresi alcuni giorni di riposo. Ora abbiamo alzato l’attenzione che non deve essere al massimo a troppi giorni dalla gara per non arrivare scarichi: serve aumentarla gradualmente; poi ogni ragazzo vivrà la partita a modo suo".

"Tutti – ha proseguito il trainer – stanno bene e tutti vorrebbero giocare. Qualcuno, purtroppo, dovrà stare fuori, anche se la gara si giocherà in sedici; è, comunque, una cosa molto bella il fatto che tutti vogliano partecipare a una grande sfida".

Ma che Ancona si troverà davanti la Lucchese, contro il nuovo allenatore Donadel?

"Il nostro vero problema è proprio questo: il valore degli avversari lo conosciamo e sappiamo che giocheremo in uno stadio caloroso; ma ciò non ci deve assolutamente condizionare, come parzialmente può essere successo all’andata. I giocatori più esperti devono essere importanti, devono tenere su il morale della squadra nel caso in cui ci dovessero essere momenti di difficoltà. Il problema, però, è che, con il nuovo allenatore, l’Ancona ha disputato praticamente solo una partita e mezzo; quindi dovremo essere bravi a capire quello che potrebbe essere il loro modulo. Dobbiamo, inoltre, essere pronti ad aspettarci alcune variazioni che andranno capite velocemente, perché non c’è molto tempo". La squadra come sta?

"Ho tutti a disposizione, ad eccezione di Bianchimano. La lunga sosta ci ha permesso di recuperare un paio di ragazzi. Da diversi giorni ci stiamo allenando tutti e, questo, per noi, è molto importante. Vedo negli occhi dei ragazzi tanta voglia di giocare. C’è il massimo attaccamento alla maglia e tutti si stanno impegnando al massimo nel mettermi in difficoltà nelle scelte. Tutti hanno voglia di giocare e questa cosa, da un certo punto di vista, mi rattrista, perché dovrò fare delle scelte e, purtroppo, qualcuno dovrà stare fuori. Sono sicuro che chi scenderà in campo farà una grande partita".

E sui tifosi cosa ci dice?

"Sentire l’incitamento da parte dei nostri tifosi sarà molto importante. Qualunque sia il numero, considerando anche la distanza, il giorno lavorativo e l’orario, per noi saranno molto importanti. Uno sforzo che vogliamo ripagare con una grande serata".

Proviamo ad ipotizzare questo schieramento di partenza: Coletta; Quirini, Tiritiello Benassai De Maria; Tumbarello, Franco, Di Quinzio; Panico, Ravasio, Bruzzaniti. Calcio d’inizio alle 18. Arbitra Caldera di Como.

Emiliano Pellegrini