Maraia: "Ci vorrà una prestazione di ottimo livello, fisico e tattico"

Sfida per gente tosta quella in programma nel primo pomeriggio al Porta Elisa tra la Lucchese, decima in classifica con 40 punti e l’Ancona, quarta con 49, che non perde a Lucca da ben 30 anni. "Per avere la meglio degli avversari - ha dichiarato alla vigilia l’allenatore rossonero Maraia - ci vorrà una prestazione di ottimo livello sotto tutti i punti di vista, fisico, della corsa, della tecnica e dell’organizzazione perché il valore dell’Ancona è molto importante. Lo ha già dimostrato lo scorso anno e lo sta confermando anche in questa stagione. Anche se viene da un risultato negativo, peraltro immeritato contro l’Entella, il valore della squadra marchigiana c’è ed è alto. Quindi da parte nostra servirà una prestazione molto importante, ripeto, sotto tutti i punti di vista".

Che tipo di gara dovrà, quindi, disputare la Lucchese?

"Dovremo essere bravi e precisi per sperare di mettere in difficoltà l’avversario - ha aggiunto il tecnico rossonero - che ha come caratteristica le ripartenze, dal momento che dispone di giocatori molto veloci. Ma al tempo stesso dovremo stare attenti a tutto il resto della partita, perché tutti i momenti saranno importanti". Maraia ha proseguito la sua disamina sull’avversario: "L’Ancona si chiude bene. E’ squadra organizzata, poi come detto, è temibile nelle ripartenze, perché ha giocatori con le caratteristiche giuste per quel tipo di gioco e questo è il primo aspetto, però lo stesso Melchiorri, ad esempio, è bravo anche in area di rigore, è molto esperto e lo ha dimostrato in questo primo periodo di Ancona. Ci sono poi altri elementi che riescono a sfruttare le palle inattive. In una parola, un avversario forte, da affrontare con il giusto piglio, ma anche con attenzione dal punto di vista tattico".

Il discorso è scivolato sulla situazione in casa rossonera, partendo dalle condizioni di Davide Di Quinzio: "Di Quinzio è a disposizione - ha detto ancora Maraia - anche se è ovvio che il piccolo infortunio che c’è stato gli ha rallentato la ripresa della condizione che comunque era già discreta. Un giocatore della sua esperienza e tecnica è importante per noi ed il suo recupero ci permette di avere un’“arma“ in più rispetto alla scorsa settimana. La Lucchese ha tante “armi“ ed io le voglio usare tutte, ma con attenzione e lucidità, alla luce delle partite che dobbiamo affrontare. La squadra deve mantenere l’equilibrio e quindi non voglio trascurare nessuno dei giocatori che sono fuori. Bisogna fare attenzione perché c’è un aspetto fisico da tenere in considerazione, un aspetto tattico ed allora di volta in volta dobbiamo valutare bene le scelte che dovrò fare, cercando di commettere meno errori possibili per quanto mi riguarda. Stesso discorso per i ragazzi che vanno in campo".

Chiusura con l’iniziativa della società per riportare i giovani allo stadio: "E’ un’iniziativa importante - ha concluso Maraia - questo è quello che ha fatto la società, il resto dobbiamo farlo noi, facendo il nostro dovere oggi e fino alla fine della stagione, per far sì che il Porta Elisa possa essere ancora più completo di tifosi. Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo finire il campionato in maniera importante".

Questa la probabile formazione di partenza: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Tumbarello, Franco, Visconti; Fabbrini, Panico, Bruzzaniti. Palla al centro alle 14.30.

Emiliano Pellegrini