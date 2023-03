Maraia: "Buona prova, un errore gestire l’1 a 0"

L’epilogo di Lucchese-Ancona, finalmente di fronte ad un pubblico numeroso (1.700 spettatori) è l’ennesima, scontata, conferma che le partite durano finché l’arbitro non fischia la fine. I rossoneri hanno avuto il torto di pensare che, dopo il meritato vantaggio con Panico, l’Ancona, in dieci uomini per l’intera ripresa, fosse stata battuta. E, così, si sono messi a gestire, dimenticando che c’erano ancora quasi quaranta minuti ancora da giocare, anziché cercare di cercare il raddoppio con un avversario in quel momento in difficoltà. Errore di valutazione o mancanza di personalità, pagato, come sempre accade, in modo oltretutto banale, agli sgoccioli di un match ben giocato dai rossoneri, contro il quotato avversario. Di qui il rammarico espresso negli spogliatoi da Maraia (foto).

"E’ un pareggio dal sapore amaro – ha affermato il trainer – , perché siamo arrivati a due passi da una vittoria importante contro un avversario forte, dopo aver giocato un ottimo primo tempo. Purtroppo siamo stati puniti da un episodio banale. Rimane, però, la prestazione, contro una grande squadra ed il giudizio non può essere inficiato da quegli ultimi minuti". Poi il trainer rossonero ha ammesso che, "dopo il vantaggio, avremmo dovuto insistere, cercare il raddoppio, perché, in quel momento, l’Ancona era in chiara difficoltà, invece siamo passati a gestire la gara che, per altro, avevamo in pugno. Di qui il dispiacere, perché, con la vittoria che la squadra avrebbe anche meritato, avremmo fatto quel famoso salto di qualità".

"E’ strano – ha aggiunto Maraia – , ma tutte le volte che ci è capitata l’occasione di farlo, per un verso o per l’altro non ci siamo riusciti. Da martedì dovremo separare l’amarezza per come è andata a finire dalla consapevolezza che abbiamo fatto bene e preparare al meglio la gara di Alessandria. Ma il giudizio sulla prestazione, se era positivo fino a tre minuti dalla fine, non deve cambiare due minuti dopo".

Emiliano Pellegrini