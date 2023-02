Maraia: "Bravi ragazzi, ora guai sbagliare"

La Lucchese sfata il "tabù" che voleva la Vis Pesaro imbattuta al "Porta Elisa" da 53 anni; riscatta lo scivolone di una settimana fa; confeziona una prestazione senza errori; e segna, addirittura, tre gol tutti in una volta. Maraia vara una prima linea con il "falso nueve" (Panico) e la squadra risale al nono posto. Vittoria, dunque, larga e meritatissima, maturata tutta nella ripresa.

"Faccio i complimenti ai ragazzi – ha esordito in sala stampa l’allenatore Maraia – che si meritano questa serata dopo una settimana difficile. Nel primo tempo ho visto un po’ di timore; poi, dopo il gol, le cose sono cambiate. Siamo qui a parlare di un 3-0 dopo che Cucchietti, alla fine del primo tempo, ha fatto una parata importante. A dimostrazione che, una volta tanto, le cose non ci sono girate male".

"Nella ripresa, invece, – aggiunge il trainer – abbiamo gestito al meglio il vantaggio. Non escludo che il tridente, diciamo così, atipico, senza, cioè, il centravanti come punto di riferimento centrale, possa essere ripetuto, ma ogni partita ha una sua storia".

Poi il tecnico ha speso due parole per Di Quinzio e Fabbrini: "Il problema di Di Quinzio è che, purtroppo, per noi non lo abbiamo mai avuto al cento per cento. Ora sta meglio ed è chiaro che è una risorsa importante per la squadra. Fabbrini non ha ancora i 90’ nelle gambe ed ho ritenuto che fosse meglio utilizzarlo in corso d’opera. Per mettere insieme un filotto di vittorie, non si devono commettere errori. E’ giusto che ci si interroghi dopo ogni partita per capire dove abbiamo sbagliato. Non possiamo fermarci solo sul risultato. Mancano dieci partite e non vanno sbagliate assolutamente".

Prima dell’inizio della partita la società (foto) ha consegnato ad Ivan Chiossi, presente allo stadio con la figlia, la maglia rossonera con il numero "2", quella da lui indossata quando ha giocato nella Lucchese, dal ’66 al ’68.

Emiliano Pellegrini