Maccarone: "Ora il Ghiviborgo non deve esaltarsi"

Non finisce di stupire e sale addiritura al sesto post il Ghiviborgo. Dice Maccarone: "Sono molto soddisfatto; la squadra si è espressa bene e con personalità e questa terza vittoria consecutiva non fa altro che confermare la crescita del gruppo, al di là delle assenze. Anche nel momento più difficile, quando l’avversario ha accorciato le distanze ed è rientrato in partita". "Vittoria ampiamente meritata dunque – afferma il trainer – contro una formazione forte e strutturata e ciò mi riempie d’orgoglio". "Ora – aggiunge Maccarone – non esaltiamoci, manteniamo equilibrio e guardiamo di partita in partita, cercando sempre di migliorare, sia a livello tecnico che mentale; poi sarà il campo a dare il suo verdetto".

Al di là delle parole di circostanza però, questo Ghiviborgo gioca bene e vince ed è già da un po’ che i colchoneros forniscono ottime prestazioni. Domenica trasferta sul campo del pericolante Trestina, poi la pausa imposta al campionato.

Flavio Berlingacci