L’Under 15 affonda. Academy Livorno. Cinque reti a una

Pareggio a suon di gol per l’Under 19 della Lucchese Femminile, 3 a 3 in casa contro la Rinascita Doccia. Le ragazze di Cordeschi, seconde in classifica, sono andate in vantaggio con Orsi e Gerosa, ma le ospiti hanno prima accorciato con Azzolini, poi pareggiato con Magri e passate in vantaggio con Rustici. Il gol del pareggio rossonero è arrivato con Galo. Sconfitta interna per l’Under 17, contro la Rinascita Doccia per 4 a 1. Le avversarie sono passate con la doppietta di Cecchi ed i gol di Cesari e l’autogol di Passaponti. A poco è servita la rete di Citti che aveva accorciato le distanze sul 2 a 0. Nonostante la sconfitta la Lucchese Femminile rimane al quarto posto. L’Under 15, terza in classifica, rifila un secco 5 a 1 all’Academy Livorno. In gol le rossonere Citti, El Maroini, Malake e doppietta di Talassi, per le labroniche Cionini. Le piccoline di casa rossonera seconde al 1° Memorial Debora Caramelli.

Alessia Lombardi