L’ultimo blitz al "Manuzzi" il 6 aprile 1996

Era il 6 aprile del 1996 in serie B quando la Lucchese vinse per l’ultima volta al "Manuzzi" di Cesena, grazie alle reti di Rastelli e Guzzo dopo l’iniziale vantaggio bianconero di Aloisi. Sulla panchina dei romagnoli un certo Marco Tardelli. Negli anni ‘70 e ‘80 del precedente secolo i due club non si sono incontrati poiché il Cesena ha militato per molte stagioni in serie A (nella stagione 1976-77 addirittura con la partecipazione alla Coppa Uefa dell’epoca) e B, mentre la Lucchese languiva in terza e quarta serie, tra C1 e C2.

I confronti diretti sono ripresi negli anni Novanta, con il decennio in cadetteria della Pantera. Dal campionato 1991-1992 in poi, 13 confronti in riva all’Adriatico, 5 successi cesenati, 6 pareggi e quell’unico blitz rossonero già menzionato. Sempre tenendo conto dei soli match in riva all’Adriatico. All’andata vittoria della squadra di Ivan Maraia per 1-0. Un nome che lega le due società è quello di Giovanni Toschi. L’ex attaccante porcarese ha esordito nella Lucchese in serie D e poi si è messo in evidenza con Torino e Mantova, fino a disputare con il Cesena due stagioni in serie A, dal 1973 al 1975. Per il resto del quart’ultimo turno la capolista Reggiana vincendo potrebbe fare un favore a Tiritiello e compagni, visto che la Lucchese è nona e ha quattro punti di vantaggio sulla Recanatese undicesima, la prima adesso esclusa dai play-off. I marchigiani, però, sono in vantaggio sui rossoneri negli scontri diretti.

L’Entella, seconda, che giovedì 6 aprile affronterà la Lucchese al Porta Elisa, incontra un Pontedera settimo ed in serie positiva. L’eventuale penalizzazione del Siena (da 2 a 4 punti) non cambierà molto per la Lucchese, che salirebbe all’ottavo posto e che in questo momento incontrerebbe proprio il Pontedera in gara secca al "Mannucci". Sfida in chiave quarto posto (si evita il primo turno dei play-off) fra Ancona e Carrarese.

Massimo Stefanini