Lucchese, uno 0-0 che va stretto

Lucchese

0

Perugia

0

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Merletti, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianello; Rizzo Pinna (25’ st Russo), Guadagni (46’ st Sueva), Fedato (25’ st Visconti); Romero (30’ st Magnaghi). (A disp. Coletta, Berti, Perrotta, Tiritiello, Tumbarello, Quirini, Djibril, Sabbione, Quochi, Yaboah, Visconti). All. Gorgone.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Bozzolan (21’ st Cancellieri), Vulikic, Angella, Mezzoni; Acella (46’ st Giunti), Bartolomei, Iannone (30’ st Torrasi); Matos, Cudrig (1’ st Seghetti), Lisi (30’ st Ebnoutalib). (A disp. Abibi, Bezzichieri, Dell’Orco, Morichelli, Lukunas). All F. Baldini.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Note: angoli 4-8; ammoniti Guadagni, Acella, Lisi e Mezzoni; recupero 1’ pt e 4’ st. Spettatori 3693.

Buona la prima. Contro il Perugia, grande blasonata di questo campionato la Lucchese porta a casa un punto meritato, che forse può stare anche po’ stretto ai ragazzi di Gorgone. La Lucchese debutta al Porta Elisa con una splendida cornice di pubblico. Il tecnico rossonero schiera un 4-2-3-1 con Chiorra in porta, difesa a quattro formata da Alagna, Merletti, Benassai e De Maria, davanti alla difesa la coppia Gucher, Cangianiello. Sulla linea mediana Rizzo Pinna, Guadagni e Fedato, con Romero terminale offensivo.

E’ una bella partita, dal sapore storico quella che vedere difronte la pantera ai grifoni, che dopo il mancato accoglimento del ricorso hanno dovuto dire addio alle speranze di essere ripescati in serie B. Ne scaturisce una buona gara tra due formazioni che vogliono subito provare a portare a casa i tre punti. Il Perugia cerca di farsi vedere pericoloso dalle parti di Chiorra, ma come sempre la difesa rossonera chiude bene gli spazi senza lasciare margini di manovra agli avversari, in avvio di match con Matos reclamano un penalty, ma il direttore di gara lascia giustamente correre. Il primo vero pericolo arriva poco dopo la mezz’ora, con Rizzo Pinna, che riesce a smarcarsi bene e lascia partire un grande destro, che si stampa all’incrocio dei pali. Il Perugia soffre in pressing dei rossoneri, che tornano di nuovo in avanti poco dopo con Romero, che però calcia alto sopra la traversa. Non c’è spazio per altre occasioni e il primo tempo termina in perfetta parità. Nella ripresa nelle fila della Lucchese nessun cambio. I rossoneri provano a sfruttare la spinta che arriva dalla propria Curva Ovest con un tiro incessante e al 15’ della ripresa va vicinissima al gol del vantaggio, con Fedato, che lascia partire un rasoterra che finisce fuori a fil di palo.

Inizia la danza delle sostituzioni con Fedato e Rizo Pinna che lasciano il posto a Russo e Visconti, c’è spazio anche per Magnaghi che rileva Fedato. Al 32’ doppio brivido per la difesa di casa. Chiorra si supera due volte prima con il rasoterra di Bartolomei, che non riesce a trattenere, poi con Seghetti, ma l’estremo difensore riesce in qualche modo a respingere nuovamente il pallone.

Lucchese di nuovo in avanti con il neo entrato Russo, che al 38’ ci prova, ma colpisce l’esterno della rete. Non c’è spazio per altre emozioni e adesso la testa è già alla gara di sabato contro il Sestri Levante, ore 18.30 a Carrara. La Lucchese esce dalla prima gara stagionale con la consapevolezza di aver intrapreso un cammino importante, mettendo in campo una prestazione solida e che getta le basi per una stagione che può rivelarsi davvero interessante. Plauso speciale ai tifosi della Pantera, che hanno affollato le tribune del Porta Elisa, con 3693 spettatori.