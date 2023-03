Lucchese, un bunker fuori casa Seconda miglior difesa in trasferta

Se il campionato fosse finito dopo l’1-1 nel derby con il Siena, la Lucchese ai playoff incontrerebbe proprio il Gubbio, prossimo avversario in campionato domani, sabato, alle 17,30 allo stadio Barbetti. Sesti gli umbri, nona la Pantera che non riesce a migliorare la propria posizione in classifica. Sarebbe un deja vu, rispetto alla scorsa stagione, con gara secca in Provincia di Perugia e vittoria eugubina per 1-0 e Lucchese eliminata.

Al di là dei corsi e dei ricorsi, quel ko è stato l’unico nei confronti diretti a Gubbio fra rossoblu dell’ex Piero Braglia e rossoneri che al Barbetti si sono imposti due volte: settembre 2009 in C2 per 2-1 e sempre settembre ma del 2014 in C1 per 2-0. Nella passata stagione, invece, in regular season, terminò 0-0. Formazione umbra che ha realizzato solo 21 punti in casa sui 49 globali incamerati sinora.

La Lucchese vanta la seconda miglior difesa in trasferta (10 reti subite, solo il Cesena fa meglio con 8).

Da segnalare una strepitosa Carrarese che ha raggiunto il quarto posto: i marmiferi sono il team che pareggia meno di tutti, solo cinque volte in 32 gare, a pari merito con il Fiorenzuola, prossimo avversario del Pontedera, con gli emiliani, due punti appena conquistati nelle ultime cinque partite, in caduta libera. Il Siena di Pagliuca riceve l’Alessandria che ha bisogno di vincere per la salvezza. Sempre sabato, ma alle 14,30, il Montevarchi deve superare l’Imolese per abbandonare l’ultimo posto: i felsinei sono penultimi ed entrambe sono reduci da due vittorie in fila. Il San Donato, per finire con le toscane, sarà di scena sul campo della seconda in classifica, l’Entella, che dopo l’exploit di Reggio Emilia ne ha presi quattro a Cesena. La Reggiana capolista, reduce dal pari di Pontedera, riceve la Torres. Il posticipo, lunedì alle 20,30, è tra Ancona e Cesena al Conero. A chiudere il programma, sempre sabato, Fermana-Vis pesaro e Rimini-Recanatese.

Massimo Stefanini