Lucchese, troppi silenzi sul futuro assetto tecnico

Il silenzio sarà anche d’oro, come recita un vecchio adagio, ma se riferito alla Lucchese, il silenzio racchiude in sé incertezza, indecisione nelle scelte da fare, che prima o poi dovranno essere fatte. I giorni passano e la situazione è la stessa di ieri: Deoma e Maraia stanno aspettando di conoscere le decisioni che il presidente Bulgarella ha preso, dopo lunga riflessione, nei loro confronti. Escludendo, almeno così sembra, un loro esonero, che comporterebbe il pagamento di quanto scritto nel contratto in essere, fino alla scadenza naturale del giugno 2024, rimarrebbero in piedi le altre due soluzioni: una rescissione del rapporto, dietro ovviamente una “buonuscita“ da concordare, oppure una specie di “congelamento“ del rapporto con Deoma e Maraia che rimarrebbero sul foglio paga della società, ma senza prestare la loro opera per la squadra. A ieri sera, né il direttore sportivo, né il tecnico avevano ricevuto, almeno per quello che sappiamo, una chiamata da parte della società.

Società che al momento è impegnata nel preparare il trasloco, dal momento che dal primo luglio, come dichiarato dall’ad Lo Faso, la sede sarà spostata in una palazzina adibita ad uffici in viale Giusti, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. E intanto c’è un grande fermento attorno ad alcune situazioni che sono emerse dopo l’iscrizione al prossimo campionato. A parte il Pordenone che si è chiamato fuori (il suo posto dovrebbe essere preso dal Mantova), c’è il Siena che gli addetti ai lavori considerano out, con l’Atalanta B pronta a subentrare; c’è il caso del Lecco, neo promosso in serie B che rischia di essere escluso, perché avrebbe indicato in ritardo lo stadio dove avrebbe giocato le partite interne, dal momento che il RigamontiCeppi non è a norma. Tornando ai fatti di casa nostra, i tifosi si chiedono perché la società non abbia ancora preso una decisione sul futuro di Deoma e Maraia che notoriamente non rientrano nel progetto.

In realtà è un silenzio che presta il fianco a varie interpretazioni, anche se la più semplice è che la società non avrebbe ancora individuato i “soggetti“ giusti ai quali affidare la responsabilità delle future operazioni di mercato e la direzione tecnica. E’ altresì abbastanza chiaro che in questo periodo “vacante“, è stato il dg Mangiarano a svolgere il ruolo del direttore sportivo, come in occasione del prolungamento dei contratti di Ravasio, Franco e De Maria. Pare altresì di capire che sarà sempre lui a scegliere allenatore e direttore sportivo. In fondo, se il presidente Bulgarella ha affidato il delicatissimo e fondamentale ruolo di direttore generale della società a Giuseppe Mangiarano (nella foto di Alcide) vuol dire che ha grande fiducia nell’operato del dirigente calabrese. A questo punto non resta che aspettare che la società rompa il silenzio e porti a conoscenza dei tifosi l’organigramma sportivo per la prossima stagione, ormai alle porte.

Emiliano Pellegrini