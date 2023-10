Lucchese-Torres, muro contro muro. Si sfidano le migliori difese del torneo

Sono attualmente quattro le squadre "senza macchia": Torres, Pescara, Perugia e Lucchese, con una particolarità: sardi e rossoneri hanno le migliori difese con appena 2 gol subìti (nel computo abbiamo ovviamente inserito anche la rete di Ferrara).

E domenica al "Vanni Sanna" saranno di fronte proprio le retroguardie meno perforate in queste prime giornate di campionato, che ha fatto registrare La clamorosa uscita di scena per la promozione, salvo clamorosi recuperi, di due delle favorite della vigilia: Entella e Spal (gli estensi, con il neo allenatore Colucci in panchina, giocano oggi in coppa contro il Sestri Levante. Se vinceranno si ritroveranno di fronte per la terza volta la Lucchese!).

Intanto prosegue il momento-sì della squadra di Gorgone, che si è aggiudicata il derby di Arezzo, al termine di una gara…pirotecnica, con il centravanti Romero che ha fatto la parte del leone con una doppietta. Anche un portiere forte come Borra non è riuscito a sventare la "bordata" su punizione del "corazziere" rossonero.

Al di là di qualche disattenzione in una difesa assolutamente inedita con Sabbione al suo primo vero impegno, la "Lucchese 2" ha tenuto fede a quelle che sono le caratteristiche principali volute da mister Gorgone, vale a dire aggressività, corsa, atteggiamento sempre propositivo.

Ben venga dunque anche il secondo turno di Coppa perché permetterà a chi viene impiegato meno degli altri di mettere minuti nelle gambe. Salvo variazioni dell’ultima ora il secondo turno, sempre con gara "secca", si giocherà martedì 7 novembre.

Tornando alla prima squadra, prosegue la preparazione in vista della sfida di Sassari contro una squadra che sta viaggiando a mille e che non può essere considerata solo una "meteora".

Nelle prime sei giornate, i rossoblu di Greco hanno vinto a Recanati, hanno battuto il Rimini, si sono imposti nel derby contro l’Olbia, quindi hanno sconfitto la Carrarese, vinto le ultime due trasferte contro Sestri Levante e Juventus B. Senza nulla togliere ai ragazzi di Greco (attenzione ai "piccoletti" Ruocco e Scotto), non si può fare a meno di notare che fino ad oggi la Torres ha avuto un calendario abbordabile, con la sola eccezione del match contro la Carrarese.

Al contrario la Lucchese ha già affrontato Perugia e Gubbio, oltre alla Spal. Con questo vogliamo semplicemente affermare che anche per la Torres, come per la squadra di Gorgone, bisognerà aspettare ancora 5-6 partite per capire quale ruolo potranno recitare.

Per il momento l’inizio di stagione di entrambe è stato decisamente positivo, forse un po’ superiore alle aspettative quello de sardi.

Infine da registrare che l’arbitro di Sassari sarà Di Francesco di Ostia Lido, che in questo campionato ha diretto Perugia-Pontedera (1-1).

Emiliano Pellegrini