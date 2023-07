Lucchese, su il sipario per Gorgone e Frara Oggi la presentazione del nuovo ciclo tecnico

Incredibile, ma vero! La Lucchese si ritrova con due allenatori (Maraia e Gorgone) e due direttori sportivi (Deoma e Frara), anche se soltanto gli ex della Primavera del Frosinone Gorgone e Frara appunto, saranno, per così dire, "operativi", mentre Maraia e Deoma, continueranno ad essere regolarmente pagati, come da contratto standosene tranquillamente a casa propria. Alla vigilia della conferenza di stampa di presentazione dei due professionisti "operativi", conferenza che si terrà questa mattina al Real Collegio, la società ha diramato questo comunicato: "La Lucchese 1905 ringrazia mister Ivan Maraia, per il lavoro svolto e per il contributo dato nella scorsa stagione per il raggiungimento dei playoff e gli augura le migliori fortune sportive". Quello che è stato scritto nel comunicato è chiaro: Maraia è stato ringraziato per il lavoro svolto, ma fino a prova contraria, non ha né rescisso il contratto. Qualora il tecnico dovesse essere ingaggiato dal Rimini o da un’altra squadra, a quel punto potrebbe scattare la rescissione, con la Lucchese che smetterebbe di pagarlo. Stamani, dunque, prende le mosse la nuova stagione sportiva sotto la guida di Gorgone e Frara, ma soprattutto sotto la supervisione del d.g. Mangiarano, nel contesto di una complessa situazione di mercato.

E crediamo che sarebbe quantomeno opportuno che la dirigenza rossonera spiegasse ai tifosi le operazioni che sono state fatte, perché almeno fino a ieri, non era stato emesso nessun comunicato ufficiale in merito alle posizioni contrattuali di De Maria, Franco, Tiritiello e Ravasio, giusto per citare alcuni dei giocatori di quest’anno. Inoltre sarà interessante capire se l’.a.d. Ray Lo Faso ribadirà quanto dichiarato in pubblico, in occasione della festa di compleanno della Pantera, che cioè l’obiettivo della Lucchese sarà quello di disputare un campionato "ambizioso". E’ vero che Lo Faso non ha mai parlato di uno specifico piazzamento, ma va da sé che la nuova dirigenza si augura che la squadra possa, quanto meno, centrare per il terzo anno consecutivo i playoff. Da parte del nuovo staff tecnico rossonero si cercherà di capire, oltre alle intenzioni di carattere programmatico, quali potrebbero essere i giovani della Primavera del Frosinone che verranno ad integrare la futura squadra rossonera. A livello di "news" di mercato continua il pressing su Tiritiello, il cui procuratore aspetta di incontrare i dirigenti della Lucchese per conoscere la loro proposta (Entella ed Ancona le società maggiormente interessate, ma attenzione anche alla Carrarese), che non crediamo sarebbe una buona idea…trattenerlo solo perché ha ancora un anno di contratto.

Emiliano Pellegrini