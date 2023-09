Lucchese-Sestri Levante: una sfida di Calcio Serie C dopo 90 anni

Una sfida che ritorna dopo oltre 90 anni. Un record, ma è così. La Lucchese è di scena domani allo stadio di Carrara contro il Sestri Levante, che ha dominato nella passata stagione il campionato di serie D girone A e con cui non si è incontrata dalla stagione 1929-30. Due i precedenti. Nel torneo 1928-29 i liguri si imposero sui rossoneri 3-0, doppietta di Raffo e gol di Cimatosi; al ritorno a Lucca finì 0-0. Nel campionato 1929-30 altra vittoria dei genovesi, stavolta per 2-0, doppietta di Vandanesi, era l’8 dicembre 1929. Al ritorno, vittoria della Pantera. Bilancio totale, quattro sfide, due successi dei liguri, un pareggio e una vittoria rossonera. Ma, come detto, sono gare di quasi un secolo orsono. Tanto è vero che la Lucchese giocava le sue partite casalinghe al Campaccio di S.Anna, così come veniva definito.

Molti gli scontri, invece, con Sarzanese ed Entella Chiavari in terza serie e nell’allora C2. Il presente è fatto di un ko all’esordio per i rossoblu, 0-2 a Pontedera e quindi vorranno rifarsi. Per la truppa di mister Gorgone è la prima di due trasferte consecutive, dopo il match di domani, altro viaggio, la prossima settimana, a Recanati. Ma è necessario pensare ad una gara per volta. Romero e compagni, nell’unico 0-0 di tutta la prima giornata nel girone B della serie C, hanno avuto diverse chance per sbloccare. Un turno, quello di esordio, con due soli successi esterni, 23 gol complessivi e subito sorprese (il ko del Cesena ad Olbia) e conferme (successi per Pescara e Spal). Nel secondo il big match è senza dubbio il derby del Granducato Arezzo-Carrarese, che hanno cominciato alla grande: gli orafi, neopromossi, con il blitz di Rimini, i marmiferi con un secco 3-0 alla Fermana. Poi spicca un Peugia-Pescara da amarcord, con umbri e abruzzesi che vantano una ventina di campionati di serie A all’attivo e il Perugia vice campione d’Italia 1978-79 dietro al Milan. In quel torneo il Grifone biancorosso non venne mai sconfitto.

Massimo Stefanini