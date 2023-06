Lucchese, scelti Gorgone e Frara La nuova coppia arriva da Frosinone

Dal "cilindro" del direttore generale Giuseppe Mangiarano, vero "deus ex machina" della Lucchese è saltata fuori, a sorpresa, l’accoppiata tecnica per la prossima stagione: Giorgio Gorgone, 46 anni romano, allenatore, Alessandro Frara, 41 anni torinese, direttore sportivo, che ha conseguito il patentino nel 2018. Entrambi arrivano dalla Primavera del Frosinone. Entrambi sono sotto questo aspetto dei "debuttanti" per la serie C che è un campionato ovviamente molto più complicato rispetto alla Primavera. E’ altresì vero che Gorgone e Frara, che non conoscono la categoria, potranno avvalersi dei "consigli" del direttore Mangiarano, che li ha scelti, dopo una lunga ed attenta riflessione, che, ad essere obiettivi, è stata sorprendente, perché i tifosi si aspettavano personaggi con più dimestichezza con la serie C. La società invece, ha deciso di giocare la doppia "carta" dei giovani, sia in panchina che dietro la scrivania. Ora toccherà sempre a Mangiarano mettere a disposizione del mister una squadra all’altezza delle aspettative, "ambiziosa, giusto per usare una espressione cara all’amministratore delegato Ray Lo Faso.

E così è calato il sipario sul "tormentone" di fine campionato, dopo che erano fatti i nomi di Evacuo, di Rubino, di Fontana, di Di Donato, di Gallo e così via, con Maraia e Deoma, che come previsto non sono stati riconfermati, ma che continueranno ad essere sul foglio paga della Lucchese fino alla scadenza naturale del loro contratto (30 giugno 2024). Ed ora alcune notizie sui nuovi responsabili tecnici rossoneri. Gorgone lo ricordiamo centrocampista della Lucchese nella stagione 1998-99 di serie B, prima con Burgnich in panchina, poi con Papadopulo e di nuovo con Burgnich. Ha iniziato la carriera di allenatore nella Berretti della Triestina (2012), quindi è entrato nello staff di un altro ex rossonero, il centravanti Stellone, nel Frosinone e poi, sempre come vice, è stato nel Bari, Palermo Ascoli, Arezzo, quindi, due anni fa, è approdato nella Primavera del Frosinone, con la quale ha vinto il campionato. Il suo modulo preferito è il "4-3-3". Ed eccoci ad Alessandro Frara, che dopo essere stato, come calciatore, una delle colonne del Frosinone, fino ad essere stato nominato cittadino onorario della città frusinate, dopo la storica promozione in serie A nella stagione 2015, è diventato il responsabile della formazione Primavera 1, formazione da dove sicuramente arriveranno nella Lucchese i giocatori più giovani e promettenti.

Quanti saranno e quali ruoli andranno ad occupare, lo deciderà il nuovo staff tecnico, dopo che avrà preso visione dell’attuale organico. Intanto, a livello di mercato, c’è da registrare un nuovo "assalto", questa volta dell’Ancona, per il difensore centrale Tiritiello, che non avrebbe ancora ricevuto dalla Lucchese la proposta di prolungare il contratto, con tanto di ritocco dell’ingaggio.

Emiliano Pellegrini