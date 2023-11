Lucchese, rischio rinvio

I numeri delle presenze medie degli spettatori nelle partite casalinghe della Lucchese, dicono in modo chiaro che c’è stato un importante ritorno dei tifosi al Porta Elisa, rispetto al recente passato. Fino a questo momento, la Lucchese è nona in questa particolare classifica, guidata dal Cesena con 10.825 spettatori di media, poi tutte e altre. Al momento il record degli spettatori è stato registrato in occasione della gara di apertura contro il Perugia, quando al botteghino furono staccati 3.693 biglietti, compresi i 200 ospiti. Dopo il rinvio della gara contro la Juventus B (e per la quale non è stato ancora fissato il giorno del recupero), la Lucchese rischia di veder slittare anche la partita del 19 novembre a Cesena. Da lunedì 13 novembre ecco la finestra dedicata agli impegni internazionali e i bianconeri non avranno Cristian Shpendi (impegnato con l’Under 21 dell’Albania e Kargbo, atteso dalle qualificazioni mondiali con la sua Sierra Leone. A questi, potrebbero aggiungersi Berti e Francesconi, possibili convocati dall’Under 21 azzurra.

e.p.