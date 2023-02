Lucchese: prova di maturità e tridente atipico

Due gli obiettivi della Lucchese in occasione della sfida di domani pomeriggio contro la Vis Pesaro che sarà "guidata" dall’"ex" Francesco Fedato: tornare al successo che manca da sei giornate e, al tempo stesso, sfatare il tabù che dice che i rossoneri non battono i marchigiani al "Porta Elisa" da ben 53 anni.

La sfida è delicata per entrambe. Per la formazione guidata dal neoallenatore Brevi, che deve allontanarsi dalla zona pericolosa del fondo classifica e per quella di Maraia, scivolata all’undicesimo posto, dopo il "flop" interno contro la Recanatese.

Per centrare tutti e due gli obiettivi, il trainer rossonero potrebbe presentare un tridente offensivo atipico, diverso dal solito, senza la presenza, almeno all’inizio, della punta centrale di riferimento, puntando tutto sulla rapidità dei giovani Bruzzaniti o Rizzo Pinna, sempreché quest’ultimo abbia recuperato dal precedente infortunio, al fianco degli esperti Panico e Fabbrini. Qualcosa di diverso, insomma, si impone, alla luce del fatto che la squadra segna con il contagocce.

Durante gli allenamenti settimanali sono state mescolate un po’ tutte le carte del mazzo, per cui bisognerà davvero aspettare che la squadra sbuchi dal sottopassaggio del "Porta Elisa" per vedere le scelte fatte dal trainer alla luce dell’ultima prestazione. Novità che potrebbero riguardare non solo la prima linea, ma anche il centrocampo. Sarà determinante l’approccio che la squadra avrà ad una gara complicata, come lo saranno tutte di qui alla fine. Ma quella di domani avrà una valenza superiore, perché si tratterà di vedere se la Lucchese si è ricompattata, se ha ritrovato quelle certezze che hanno contraddistinto gran parte della stagione e se, finalmente, sarà più concreta nei sedici metri.

Nonostante l’ultimo "rovescio", nel gruppo c’è la ferma volontà di rimettere in moto la classifica che, in zona play-off, continua ad essere molto corta. Oltretutto il turno di domani sembra essere, sulla carta, favorevole ai rossoneri: perché il Fiorenzuola è a Gubbio, il Pontedera a Recanati, con lo scontro diretto tra Rimini e Siena. E’ ovvio che, per renderlo tale, cioè favorevole, la Lucchese dovrebbe battere la Vis che sarà priva di due giocatori squalificati come Gerardi e Coppola e che potrebbe risentire della fatica di mercoledì contro il Pontedera.

Non sappiamo se il nuovo "patron" Bulgarella tornerà allo stadio, dopo l’esordio di domenica scorsa, con i tifosi che sono curiosi di conoscere i suoi programmi tecnici per la prossima settimana. Programmi che saranno svelati soltanto al termine della stagione.

Infine bisognerà capire se Bulgarella, in qualità di futuro nuovo azionista di maggioranza della società rossonera, parteciperà da solo o con altre imprese alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa", il cui progetto definitivo, a quanto pare, non è stato ancora presentato al Comune.

Emiliano Pellegrini