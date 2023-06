Lucchese, presto un incontro con Tiritiello Domani la presentazione del nuovo mister

Domani mattina alle 11 al Real Collegio, la Lucchese presenterà ufficialmente il nuovo staff tecnico per la prossima stagione, che sarà composto dall’allenatore Gorgone e dal direttore sportivo Frara. La società guidata dal presidente Bulgarella, che ha scelto la strada dei comunicati ufficiali per far conoscere ai tifosi le proprie decisioni, tanto è vero che nessun dirigente parla, nemmeno al telefono con i giornalisti, avrebbe dovuto dire due parole sul futuro di Maraia e Deoma, che continuano ad essere sul libro paga. La società non ha comunicato se i giocatori Ravasio, De Maria e Franco hanno rinnovato i rispettivi contratti, portandoli verosimilmente fino al giugno 2025. Riavvolgendo il nastro, gli ultimi "rumors" sui movimenti più o meno sotterranei che sta portando avanti il dg.Mangiarano, sono molto, ma molto interessanti e riguardano il difensore centrale Tiritiello, richiesto da mezza serie C e all’estero, il mediano Franco al quale dovrebbe essere stato rinnovato e prolungato il contratto con ritocco, e, da ultimo anche il laterale De Maria. Andiamo per ordine. La Lucchese sa benissimo che una squadra che ha delle "ambizioni" deve poter fare affidamento su un reparto difensivo solido, collaudato. Sotto questo aspetto Tiritiello è una "pedina" fondamentale. Nelle ultime ore si è registrato un sensibile avvicinamento tra le parti.

La società si è resa conto che così come si è mossa per Ravasio e C. a maggior ragione dovrebbe farlo per il giocatore più rappresentativo della squadra. L’ultima "voce" parla di un incontro imminente tra il d.g.Mangiarano ed il procuratore di Tiritiello. Sul tavolo, prolungamento e ritocco. Per quanto riguarda Franco si aspetta solo un comunicato da parte della dirigenza rossonera, anche se tutto lascia pensare che un accordo sia stato già raggiunto. Ma proprio ieri il Cittadella, oltre ad essere interessata all’esterno Rizzo Pinna, sarebbe pronto a…strappare alla Lucchese il laterale sinistro De Maria, che è stato uno dei primi, con Ravasio, ad accettare il prolungamento del contratto, che era in scadenza. Ora, di fronte alla richiesta di una società di serie B, come si muoverà l’entourage del giocatore? Infine una curiosità. Alberto Paloschi, centravanti attualmente senza squadra, è in vacanza in Sardegna, ma se non abbiamo capito male avrebbe in quale modo sconfessato la notizia, anche da noi riportata, che nei giorni scorsi sarebbe stato visto in piazza del Giglio con Mangiarano. E allora era lui, oppure un sosia a braccetto con il dg.rossonero che non ha smentito la notizia?

Emiliano Pellegrini