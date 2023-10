Lucchese, piove sul bagnato. A Rimini con una difesa inedita

I due posticipi della nona giornata (l’ottava per la Lucchese che deve ancora giocare contro la Juventus Next Gen, ma quando?) hanno ribadito, ammesso che ce ne fosse bisogno, che siamo di fronte al solito campionato livellato nei valori medi, dove non c’è nulla di scontato. Come il successo del Sestri Levante contro una Carrarese (gli apuani non hanno saputo sfruttare il fattore campo, dal momento che il match si è giocato allo stadio dei Marmi) che sembra aver smarrito il passo sicuro delle prime giornate, oppure quello largo dell’Arezzo (3 a 1) contro la Spal sempre più in crisi, nonostante abbia cambiato il “manico“.

Ecco. La Spal è al momento la grande delusione del girone, perché l’Entella, dopo un brutto avvio, con l’arrivo di Gallo in panchina, ha cominciato a macinare gioco e risultati e oggi è addirittura in zona play-off. Zona molto corta con cinque-sei squadre racchiuse nello spazio di due-tre punti. Questo vuol dire che la Lucchese, con una vittoria rimetterebbe le cose a posto, senza però credere che sarà agevole agganciare le prime tre-quattro posizioni, che nel clan dirigenziale dovrebbero rappresentare l’obiettivo finale. I primi tre punti, per lasciarsi alle spalle il Pescara, potrebbero arrivare domani pomeriggio al “Romeo Neri“ contro il Rimini di Troise, fanalino di coda del girone con appena 5 punti all’attivo. E’ vero che sono proprio le squadre che hanno urgenti problemi di classifica da risolvere a nascondere le maggiori insidie, ma sul piano della caratura complessiva, i rossoneri di Gorgone si fanno largamente preferire. Superiorità che però va messa sul terreno di gioco, con una prestazione di nuovo attenta e concentrata in difesa, aggressiva nella zona di metà campo ed efficace in fase conclusiva.

Il mister, che forse aveva intenzione di attuare un mini turn over, considerando che domenica è in programma una nuova partita, sarà invece obbligato a certe scelte soprattutto in difesa viste le assenze di Tiritiello (squalifica) e De Maria (infortunato e potrebbe stare fuori due settimane) e con Benassai non al top. Dunque sarà una difesa in grande emergenza. Gorgone potrebbe pensare di far tirare il fiato al giovane Cangianello, vera rivelazione di questo inizio di campionato, che ha speso moltissime energie psico-fisiche ed inserire al suo posto Tumbarello al fianco di Gucher, elemento insostituibile nel gioco rossonero (nella “rosa“ non sembra esserci un giocatore delle sue caratteristiche) chiamato per certi versi a fare gli straordinari.

Da capire, infine, la composizione del reparto offensivo, partendo dai tre quartisti per arrivare al centravanti Magnaghi, che però deve dare molto di più. Lo capiremo meglio questo pomeriggio in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione del match di Rimini da parte del trainer rossonero. Tra i padroni di casa assenti Delcarro e Marchesi con il mister Troise intenzionato a schierare il 4-3-3 come nel secondo tempo contro l’Ancona.

Emiliano Pellegrini