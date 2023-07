Lucchese, passa la linea verde Tra i pali tocca a due under

Colpo di scena! Nell’ottica di puntare al minutaggio e dunque di far giocare almeno tre under a partita (età massima 2001), sembra che la Lucchese abbia deciso di mettere uno, se non addirittura, due "giovani" tra i pali, "sacrificando" di fatto Coletta e Cucchietti e continuando così a… smantellare la squadra delle ultime stagioni (leggi la recente cessione di Bachini alla Juve Stabia).

Gli altri due "under" da utilizzare sono uno tra Quirini ed Alagna (più il secondo che il primo dal momento che Gorgone già conosce), il mediano Djibril o l’interno Cangianello e l’attaccante Guadagni. Dunque Coletta e Cucchietti sarebbero sul mercato per fare posto intanto a Niccolò Chiorra, 22 anni di Bagno a Ripoli, che ha già raggiunto il ritiro del Ciocco e forse anche a Lorenzo Palmisani, 19 anni di Alatri, titolare della Primavera 1 del Frosinone allenata lo scorso anno proprio dal neo tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone.

Pur essendo un giovane, il toscano Chiorra vanta già importanti esperienze in serie C. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha esordito tra i professionisti nel Grosseto, dove è stato impiegato per 3 partite, poi è passato nel Taranto, dove è stato titolare fisso con 34 presenze. Lo scorso anno ha giocato, sempre in C, nel Mantova, collezionando ben 32 "gettoni". Dunque un numero uno sicuramente di prospettiva (piede preferito il destro) che l’Empoli, proprietario del cartellino, ha ceduto in prestito alla Lucchese.

Abbiamo accennato al fatto che uno tra Coletta e Cucchietti, se non entrambi, dovrebbero trovarsi un’altra squadra, perché all’orizzonte potrebbe esserci anche l’ingaggio del diciannovenne Lorenzo Palmisani, ex numero uno della Primavera 1 del Frosinone, ma la trattativa che sta portando avanti il diesse Frara si annuncia tutt’altro che facile, dal momento che il club ciociario sta decidendo il futuro di un giovanotto che è nel giro della Nazionale di categoria.

Intanto il Frosinone ha dato il via libera al centrocampista centrale Simone Cangianello, che Gorgone conosce molto bene per averlo allenato lo scorso nella Primavera 1. Alla Lucchese arriva in prestito. Per Cangianello, a differenza di Chiorra, si tratterebbe della prima volta tra i professionisti. Il giovanotto ha fatto parte prima della Primavera 2 (23 presenze e 3 gol), quindi della Primavera 1 (34 presenze e 4 reti). Di lui il neo mister rossonero ha detto:" Cangianiello è un giocatore di qualità, può fare sia il centrocampista che il trequartista, è un gran giocatore. Lo considero un canterano per le sue qualità".

Emiliano Pellegrini