Lucchese: ora l’obiettivo è centrare i play-off

Non è il caso di tirare il cappello per aria, perché c’è ancora un obiettivo da centrare: la partecipazione ai futuri play-off , anche se gli attuali sei punti di vantaggio nei confronti della Fermana, prossima avversaria dei rossoneri, domenica prossima, al "Porta Elisa", sono rassicuranti. Se la Lucchese riuscirà a conquistare l’intera posta, metterebbe definitivamente fuori causa la formazione allenata da Stefano Protti che, sabato, è stata sconfitta a domicilio dalla Vis Pesaro.

La battuta a vuoto del "Barbetti" ha lasciato l’amaro in bocca e, forse, anche qualcos’ altro. Perché, se è vero che il clamoroso "infortunio" occorso al portiere Cucchietti, agli sgoccioli di un primo tempo equilibrato, con una occasione per parte, ha incanalato il match in un certo modo, è altrettanto vero che la Lucchese ha avuto la grande occasione per rimanere in partita: e sarebbe stato sufficiente che Bianchimano, in campo dopo un lungo periodo trascorso in panchina, la mettesse dentro a porta sguarnita. Invece l’ex della Viterbese ha fatto cilecca.

Del resto non è certo una novità il fatto che uno dei talloni d’Achille della squadra rossonera sia proprio il reparto offensivo che sta viaggiando ad una media di nemmeno un gol a partita (31 su 33 gare). Basti ricordare che, su azione, Bianchimano, Romero e Ravasio hanno realizzato la miseria di un gol a testa. Non per nulla, nelle ultime settimane, Maraia aveva deciso di rinunciare al centravanti classico e di utilizzare Panico come terminale offensivo, ottenendo, per altro, buoni risultati. Il caso ha voluto che, a Gubbio" l’ex del Crotone non fosse disponibile, perché squalificato.

C’è ancora una considerazione da fare, dopo il "flop" del "Barbetti". La Lucchese deve pensare soltanto ad entrare nella futura "griglia" dei play-off, conquistando, magari, quel punto in più (51) rispetto allo scorso anno, senza avere altre velleità. Per centrare un’ obiettivo che rappresenterebbe, comunque, un risultato significativo, mancano all’appello sei punti, con tre gare interne a disposizione: Fermana, Entella ed Olbia, lasciando, per il momento, da parte le trasferte di Cesena e Carrara. Ecco perché non è ancora il caso di tirare il cappello per aria.

Non è un mistero – e Maraia lo ha detto chiaramente alla vigilia della trasferta in terra umbra – , che il finale di stagione possa essere determinante, per tutti, dunque anche per il trainer, per le scelte che la nuova società andrà a fare, in vista della prossima stagione. Sicuramente la squadra, in vista della partita-chiave contro la Fermana, deve avere la forza di metabolizzare la sconfitta di sabato scorso, ricompattarsi, ritrovando la giusta "fame" che è mancata, specie nel secondo tempo, a Gubbio, per rimettersi subito in carreggiata. E continuare la corsa, intanto, verso il mantenimento del nono posto in classifica.

Emiliano Pellegrini