Lucchese: Maraia conta anche su Di Quinzio

Vigilia carica di significati quella che vedrà, domani pomeriggio, al "Porta Elisa", di scena l’Ancona, una delle formazioni più forti del girone, anche se, nell’ultimo periodo, ha accusato qualche flessione (un pari nelle ultime tre partite), attualmente quarta e con una tradizione largamente positiva nei confronti dei rossoneri.

La squadra di Colavitto punta a mantenere l’attuale posizione in classifica a ridosso delle prime tre (Reggiana Entella, Cesena), posizione che le permetterebbe di saltare il primo turno dei play-off. Per la Lucchese sarà la prima di nove "finali", di cui ben sette contro le migliori del girone (Ancona, Siena, Gubbio, Entella, Carrarese) che dovranno essere affrontate con un approccio mentale adeguato, senza errori, da squadra matura, che vuole centrare l’obiettivo, che rimane l’ingresso nelle prime dieci e, dunque, la partecipazione ai play-off per il secondo anno consecutivo.

Maraia, anche dopo il pareggio di Montevarchi, ha ripetuto questo concetto: "Le ultime gare dobbiamo giocarle con il piglio giusto, la massima attenzione e la voglia di vincere. Non c’è più il tempo per gli errori". Quelli da evitare sono, ovviamente, due: prima di tutto quelli in fase difensiva e, domani, Tiritiello e compagni dovranno stare in campana, come si dice, perché davanti ci saranno giocatori del calibro di Melchiorri e Spagnoli; e, poi, quelli in attacco, perché la Lucchese avrebbe potuto avere tranquillamente più punti in classifica, se non avesse fallito occasioni d’oro in tantissime occasioni, come l’ultima a Montevarchi.

Dunque massima concentrazione in difesa e più cinismo in attacco: dovranno essere queste le qualità che la Lucchese dovrà mettere sul terreno per sperare di conquistare un risultato positivo contro una squadra come l’Ancona che, ripetiamo, ha uomini e mezzi per vincere ancora al "Porta Elisa". Di qui l’importanza delle scelte che il trainer rossonero è chiamato a fare.

A parte Di Quinzio che non ha ancora smaltito del tutto il precedente malanno, ma che dovrebbe essere in panchina, tutti gli altri sono a disposizione. Nel corso degli allenamenti settimanali Maraia non ha fatto intravedere nulla su chi saranno i primi undici a scendere in campo, anche se, ovviamente, ci sono dei punti fermi: come Cucchietti, Quirini, Tiritiello, Benassai, Franco, Tumbarello, Panico. Sette su undici. A giocarsi le restanti quattro maglie, ovviamente di inizio partita, perché, ricordiamo sono ben cinque i possibili inserimenti in corso d’opera, saranno: Alagna, Visconti, Fabbrini, Bruzzaniti, Rizzo Pinna e Bianchimano.

Alle corte: partita molto delicata, da gente tosta, ennesimo tabù sfavorevole da sfatare, obiettivo smuovere la classifica, importante il sostegno dei tifosi rossoneri. Buona anche la partecipazione dei dorici al "Porta Elisa". In una parola: incontro di cartello, il primo di in un appasionante rush finale.

Emiliano Pellegrini