Lucchese linea verde, ecco D’Alessandro

E’ sempre di più una Lucchese "verde", o se volete dal volto giovane, quella che il tandem Mangiarano-Frara sta mettendo a disposizione dell’allenatore Gorgone. Assieme all’attaccante Guadagni, al mediano Djibril, al centrocampista Cangianello e al portiere Chiorra, è stato ingaggiato dalla Turris l’attaccante Mattya D’Alessandro, classe 2004, che rimarrà in rossonero per un anno con l’opzione per il secondo.. Il giovanotto ha sempre militato, fino ad oggi, nei settori giovanili prima della Viterbese, poi dell’Ascoli Under 18 e Under 19 ed infine della Turris, Per lui si tratterebbe di un salto…triplo ritrovarsi tra i professionisti in una "piazza" di prestigio come quella della Lucchese. Crediamo che l’ingaggio degli under non sia ancora esaurito, dal momento che bisognerà pensare ad avere qualche alternativa in difesa. E in questa ottica si inserisce il discorso del laterale Nicolas Perrotta, bresciano di 22 anni, dunque anche lui un "under" prezioso per fare minutaggio, ultima stagione nel Sona (serie D), cresciuto nelle giovanili della Cremonese.

La trattativa è avviatissima e potrebbe chiudersi a breve. La squadra, intanto, ha lasciato il ritiro del Ciocco e da oggi si allenerà allo stadio Bui di San Giuliano, in attesa che vengano ultimati i lavori a Saltocchio, che dovrebbero essere pronti per la prima settimana di agosto. Il menù predisposto dallo staff di Gorgone prevede per oggi doppio allenamento e per domani solo una seduta al mattino. Poi il tecnico rossonero concederà due giorni di riposo. La squadra riprenderà la preparazione in vista della prima "uscita" ufficiale, in programma la sera del 2 agosto a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta.

E sarà quella la prima vera presa di contatto con l’avversario, che oltretutto milita in serie D e che dunque può rappresentare un buon test di allenamento. E’ ovvio che l’obiettivo principale è quello di cominciare a curare i collegamenti tra i reparti, piuttosto che pensare al risultato. Sarà, comunque interessante vedere se Gorgone partirà con il "4-2-3-1", oppure se opterà per un "4-3-3".

La scelta degli undici che andranno inizialmente in campo dipenderà ovviamente dalle condizioni fisiche di ciascuno, considerando, ad esempio, che Gucher, Cangianello e Chiorra si sono aggregati al gruppo solo da qualche giorno. Saranno i successivi impegni di Poggibonsi e di Altopascio a far capire meglio l’orientamento di fondo del neo tecnico rossonero. E’ altresì probabile che nel frattempo ci sia stato qualche altro arrivo (quello più imminente è quello di Perrotta, quello in prospettiva del giovane portiere Palmisani). La tradizionale amichevole del Forte sarà anche l’occasione per i tifosi rossoneri di vedere per la prima volta all’opera la Lucchese targata Gorgone, che oggi presenterà forse poche novità rispetto a quella dello scorso anno, ma che presto saranno molte le facce. Infine, sotto traccia, continua la ricerca di una punta centrale di spessore.

