Lucchese in trasferta con il "fanalino" Su Planu

Ventesima gara di campionato per la Lucchese Femminile che, oggi, alle 13.30, giocherà a Villa San Pietro contro il fanalino di coda Su Planu. Sarà un’ottima occasione per provare ad allungare in classifica sulla diretta inseguitrice Fiammamonza che si trova a 7 punti. Ma, soprattutto, per cercare di accorciare il divario di tre punti contro la Pro Sesto che ospiterà, invece, la visita dell’Angelo Baiardo.

Le rossonere arrivano dalla bella vittoria casalinga contro lo Spezia e dai quarti di finale di Coppa Italia, dove sono uscite a testa alta al termine di una bella gara, molto combattuta, contro la Res Roma, passata grazie ad una sfortunata autorete di Piccini. Adesso, però, la concentrazione sarà tutta sul campionato, dove le rossonere devono cercare di conquistare più punti possibile per giocarsi, poi, il tutto per tutto nella lotteria dei play-out.

Anche se la salvezza è alla portata di Fenili e compagni, che distano solo quattro punti dal Pontedera, attualmente salvo. Le ragazze di Carruezzo hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento che non va assolutamente sottovalutato, nonostante la formazizone sarda sia all’ultimo posto con un solo punto.

In settimana in casa rossonera è arrivata la convocazione nella rappresentativa Under 20 per Alessia Passarella che regala un’altra importante soddisfazione alla ragazza, ma anche a tutta la società, per il risultato ottenuto.