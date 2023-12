Lucchese in emergenza per la difesa. La Juve B con tutti i big in campo

Lucchese in grande emergenza in difesa per l’assenza, per la prima volta in contemporanea, dei suoi due “pilastri“ Tiritiello (infortunato) e Benassai (squalificato), in occasione della sfida bis contro la Juventus Next Gen, ma questa volta non di Coppa Italia, bensì di campionato (si gioca il recupero dell’ottava giornata). A differenza di una settimana fa, oggi sono in palio tre punti molto pesanti per entrambi. Per la Lucchese, che vuole lasciare l’attuale posizione anonima (tre punti dai play-off, ma anche uno dai play-out) e dimenticarsi del beffardo, incredibile finale di partita di Arezzo, e per la stessa Juventus B, che sta sgomitando per uscire dalle pastoie del fondo classifica.

Gorgone è alle prese con la scelta dell’inedito quartetto davanti al portiere Chiorra. Due le soluzioni possibili. La prima prevede Merletti in coppia con Sabbione, la seconda l’utilizzo di Gucher come difensore centrale. A seconda della scelta, potrà cambiare anche l’assetto tattico. Con Merletti potrebbe essere riproposto il 4-3-2-1 che piace di più al mister; con l’austriaco al centro della difesa, la squadra giocherebbe con il 4-3-3. Ma al di là del modulo, sarà fondamentale che la Lucchese abbia l’approccio giusto ad una gara che sarebbe da vincere per mille motivi e che nasconde oggettive insidie per una ragione molto semplice. E’ vero che i bianconeri di mister Brambilla sono in grande difficoltà, ma ad esempio a Cesena, pur perdendo, hanno disputato una bella partita, perché in campo c’erano tutti i “big“, da Zaffara a Poli, da Guerra a Stivanello e a Savona. E, attenzione. Oggi potrebbero giocare addirittura i “pezzi da novanta“ come Yildiz, Nonge e Huijsen, che sono nel giro della prima squadra. La Lucchese, insomma, dovrà essere pronta ad affrontare un avversario completamente diverso da quello battuto, dopo 120 minuti, in Coppa. Ma siamo certi che Gucher e compagni sapranno regolarsi di conseguenza, dal momento che la posta in palio è molto alta.

La presentazione della partita è stata affidata al diesse Frara. "Da oggi inizia un trittico di partite importanti: il recupero con la Juventus B, la gara in casa con la Fermana e i quarti di finale di coppa ad Avellino, che rappresentano un traguardo storico - afferma - . Ci dobbiamo concentrare su una partita alla volta. Ci teniamo a fare bene davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo ripartire dalle prestazioni che abbiamo fatto contro la Juve B e ad Arezzo mettendo in campo quella grinta che è essenziale, se vogliamo portare a casa risultati. Siamo rammaricati di non essere riusciti a vincere l’ultima partita perché l’avremmo meritata, ma abbiamo preso gol a tempo scaduto, viziato dall’ennesimo episodio sfavorevole di quest’anno, ovvero il secondo giallo a Benassai che a mio avviso era inesistente. Siamo felici di aver recuperato Tiritiello e Visconti, due giocatori importanti per noi. Fedato sta continuando il suo percorso di recupero e speriamo di averlo presto con noi".

Probabile fomazione. Chiorra; Quirini, Sabbione, Gucher, De Maria; Tumbarello, Cangianello; Rizzo Pinna, Russo, Guadagani; Magnaghi. Palla al centro alle ore 16.15.

Emiliano Pellegrini