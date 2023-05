Lucchese: il migliore è Tiritiello Al capitano il ‘Gazzettino d’argento’

Andrea Tiritiello, fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva condotta con abilità dal diesse Daniele Deoma, è risultato il miglior giocatore rossonero nella "regular season". E, per questo, si è aggiudicato il "Gazzettino d’argento", giunto alla sedicesima edizione, il trofeo che "Gazzetta Lucchese" mette in palio sulla base dei voti attribuiti ai giocatori da parte dei quotidiani e dei giornalisti locali.

Come ha spiegato il "padrone di casa", il collega Fabrizio Vincenti, nella classifica sono entrati solo quelli che hanno collezionato almeno 20 presenze. Ecco perché, ad esempio, i vari Di Quinzio e Panico, pur avendo avuto sempre voti alti, non figurano nella lista.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel giardino del "Caffè Santa Zita" dell’ex portiere della Lucchese, Michele Tambellini, alla presenza dell’ex amministratore delegato della società rossonera, Mario Santoro e di Bruno Russo. L’amministrazione comunale era rappresentata dall’assessore allo Sport, Fabio Barsanti, storico tifoso della Pantera. E, Barsanti, nel prendere la parola, ha detto che il Comune scoprirà una targa dietro il coro di San Michele per ricordare il luogo e la data di fondazione della Lucchese nel lontano 1905. La cerimonia sarà arricchita da un evento collaterale, sul quale, però, Barsanti ha mantenuto, al momento, il riserbo.

La squadra era presente con alcuni titolari, oltre, naturalmente, a quelli che sono stati premiati. Dunque l’edizione numero 16 del "Gazzettino d’argento" è stata vinta da Andrea Tiritiello. Sul secondo gradino del podio il centrocampista Tumbarello; sul terzo, a pari merito: Andrea Rizzo Pinna e Domenico Franco.

Nel rispondere alla carta stampata, Tiritiello, Tumbarello, Rizzo Pinna e Franco hanno promesso una grande partita giovedì prossimo, ad Ancona, in occasione del primo turno dei play-off. Che, probabilmente, come fatto trapelare ufficiosamente, dovrebbe iniziare alle ore 18.

La società dorica, intanto ha comunicato che è aperta la prevendita dei biglietti per assistere alla partita. I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 del giorno precedente alla gara, collegandosi su:

www.diyticket.iteventsSport11579us-ancona-lucchese-1905-playoff-1-turno.

Questi i prezzi ai quali va applicato il diritto di prevendita: curva Sud settore ospiti intero, 10 euro; curva Sud settore ospiti ridotto (donne e under 18), 7 euro.

Passando alla squadra, la preparazione per la sfida del "Conero" entrerà nel vivo all’inizio della prossima settimana. Maraia ha tutto il gruppo a disposizione, ad eccezione di Bianchimano. Le condizioni psico-fisiche sono buone, con i rossoneri che hanno sfruttato questo imprevisto lungo stop, dovuto ai deferenti del Siena, con allenamenti mirati al mantenimento della tensione.

La partitella in famiglia è stata tenuta lontana da occhi indiscreti, per cui è impossibile ipotizzare una qualsiasi formazione, anche se riteniamo che il trainer rossonero non stravolgerà nulla, anche se è molto probabile che stia pensando di piazzare qualche "trappola", qua e là per il campo, per provare a mettere in difficoltà l’Ancona che gode dei favori del pronostico, per i due risultati su tre a sua disposizione per accedere al secondo turno e andare ad incontrare la Carrarese, allo "Stadio dei Marmi", domenica 14 maggio.

Emiliano Pellegrini