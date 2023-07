Lucchese, Gucher: "Pronto per questa sfida"

Visite a sorpresa ieri all’ora di pranzo da parte del presidente della Lucchese Andrea Bugarella nel ritiro del Ciocco. Il numero uno rossonero ha avuto così l’occasione di salutare l’ultimo arrivato alla corte di mister Gorgone, Robert Gucher, trentaduenne centrocampista austriaco di Graz, che dopo essere stato per ben sei stagioni prima nel Frosinone, compagno di squadra di Frara, giocando in C, in B ed in serie A, poi è andato a Pisa. Anche sotto la Torre Pendente, Gucher è rimasto per ben 6 anni, diventando anche il capitano della squadra. Nella scorsa stagione ha giocato nel Pordenone, che poi, come noto, non si è iscritto alla Lega Pro e dunque Gucher si è svincolato. Prima di salire a Castelvecchio Pascoli, il neo centrocampista rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni sul prato delle Mura Urbane davanti alla sede della Lucchese.

"Alessandro (Frara) ed io abbiamo vissuto situazioni analoghe in carriera, che da una parte ti uniscono e che non dimentichi mai. A Frosinone eravamo due capitani, abbiamo fatto due promozioni fino alla serie A. Frara è diventata una persona importante ed ora vorrei ripagare la fiducia che ha avuto nel sottoscritto. Gorgone è stato il vice di Stellone quando abbiamo fatto la doppia promozione, ma si vedeva che poteva fare il primo tranquillamente. Sono curioso di vederlo da primo allenatore in una squadra nuova, in un ambiente tra i professionisti. Ma lui non si fermerà qua, ne sono convinto e spero di dargli una mano per farlo partire come si deve. In carriera ho sempre accettato sfide del genere perché mi piace costruire. Sono stato tanti anni a Frosinone e tanti anni Pisa e spero di stare tanti anni anche qui, perchè quando si costruisce ci vuole tempo e l’ambiente giusto. Ho cercato questo ambiente perché mi hanno convinto le persone. Sono qui con tanto entusiasmo e pronto a mettere la mia esperienza al servizio della squadra e di ripartire dopo una annata un po’ più sfortunata a livello calcistico. Ciao a tutti i tifosi della Lucchese. Ci vediamo presto in campo".

Oltre a Gucher ha raggiunto il ritiro del Ciocco anche il giovane mediano Malik Djibril. Il giovanotto ha firmato un contratto triennale. Arriva alla Lucchese dopo l’esperienza con la Fidelis Andria. Lo scorso anno in serie C ha collezionato 23 presenze. Il centrocampista nato a Bassano del Grappa il 30082003, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina, è passato al Vicenza, che lo ha ceduto alla Fidelis Andria. Malik ha anche indossato la maglia della nazionale Under 23 del Togo, realizzando un gol nella gara ufficiale contro l’Uzbekistan. Intanto c’è da registrare una cessione. E’quella del difensore Matteo Bachini, che due anni fa è stato una delle colonne difensive della Lucchese di Pagliuca, che lo ha voluto alla Juve Stabia. Bachini ritroverà anche Nazareno Tarantino, diventato il vice dello stesso Pagliuca.

Emiliano Pellegrini