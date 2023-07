Lucchese, Gorgone parte col piede sul gas “Voglio una squadra col sangue agli occhi“

E’ iniziata in modo sobrio, senza tanti clamori, ma con grande entusiasmo l’avventura rossonera per gli ex della Primavera del Frosinone Gorgone e Frara, il nuovo giovane, ma motivatissimo staff tecnico scelto dal presidente Bulgarella per una Lucchese ambiziosa, attraverso un percorso di crescita che duri almeno un arco di tempo di tre anni. Fuori del Real Collegio, una cinquantina di tifosi hanno dovuto aspettare la conclusione della conferenza stampa, per salutare il nuovo mister ed il nuovo diesse.

"Sono molto contento di tornare in una città bellissima, a distanza di oltre 20 anni e in una piazza che ha molto entusiasmo come Lucca – ha detto Gorgone – La Lucchese è una squadra che ho sempre seguito con tanto affetto. Sono stato cercato da altri club ma per me Lucca è stata una prima scelta. Lucca è un’occasione importantissima e ho deciso di rimettermi in gioco dopo aver fatto tanta gavetta: volevo assaporare il gusto di avere una squadra da plasmare. La serietà e la passione del presidente Andrea Bulgarella e del suo staff mi hanno convinto a fare questo passo, per me molto importante. Vengo con tanto entusiasmo, che spero di trasmettere ai miei giocatori. L’obiettivo è di riportare più gente al Porta Elisa".

Poi il neo mister rossonero ha aggiunto: "Non sono venuto a Lucca per occupare semplicemente un posto. Il calcio è come una giungla, c’è una competizione pazzesca. Proprio per questo servirà un atteggiamento combattivo e arrembante, voglio vedere una squadra col sangue agli occhi. Lo ripeto, da parte mia c’è grande entusiasmo per iniziare una avventura che speriamo ci possa portare grandi risultati. Adesso è difficile parlare di obiettivi, perché al momento abbiamo 13 giocatori in rosa e ne dovranno arrivare altrettanti. È inutile nascondere che il materiale che arriverà potranno spostare il peso specifico della squadra e di conseguenza anche gli obiettivi".

Ed ecco l’elegante Alessandro Frara, fresco di patentino di direttore sportivo, che per 12 anni è stato uno dei pilastri del Frosinone:" Per me è una grande onore essere qui. E’ una scelta coraggiosa anche da un punto di vista anagrafico, ma sono molto ambizioso. Nonostante sia giovane, ho già una discreta esperienza, avendo contribuito alla costruzione anche della prima squadra del Frosinone, poi ho avuto il privilegio di lavorare insieme al direttore Angelozzi che è un maestro. Stiamo valutando non solo i giovani del Frosinone, ma anche altri di squadre Primavera che abbiamo incontrato. La mia idea è quella di mettere giovani importanti al fianco di giocatori di maggiore esperienza, che possano trainare nella mentalità i ragazzi che durante il campionato possono incontrare momenti difficili. A Lucca ho la possibilità di intraprendere un percorso da solo con una prima squadra. Al momento è prematuro parlare di acquisti, ma abbiamo in testa già delle idee. In settimana ci incontreremo con vari agenti per chiudere alcune trattative e andare in ritiro con un numero di giocatori minimo per far lavorare il mister, poi il mercato è lungo e servirà pazienza".

Emiliano Pellegrini