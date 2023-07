Lucchese, gli occhi di Frara su Galeandro

Anche nel calcio, come nel commercio, ci sono i "saldi". E sono molte le società che vi ricorrono quando devono completare le squadre. La ragione è semplice. Un giocatore, anche tra quelli svincolati del Siena o del Pordenone, oggi chiede una cifra "ics" per l’ingaggio. Tra quindici giorni, la stessa cifra è diventata "ics meno".

Ecco perché in occasione della apertura ufficiale della sessione estiva del calcio mercato, che avviene ufficialmente oggi, un po’ tutti i club stanno riflettendo sul da farsi ed aspettano appunto i "saldi".

Del resto anche il neo direttore sportivo della Lucchese Alessandro Frara, nel corso della sua presentazione avvenuta sabato scorso al Real Collegio, lo ha lasciato intendere senza troppi giri di parole: "Il mercato è appena iniziato e durerà parecchi giorni. Ci vuole pazienza, l’importante è avere le idee chiare sul da farsi. Noi nei prossimi giorni faremo il punto della situazione e poi inizieremo a muoverci. L’obiettivo è di consegnare al mister un numero congruo di giocatori per poter iniziare la preparazione".

Il ragionamento non fa una grinza. Non avere fretta.

Monitorare la situazione e al tempo stesso essere pronti ad intervenire.

E’ probabile che le prime mosse vadano nella direzione della ricerca degli "under" (quest’anno l’età minima dalla quale calcolare poi il minutaggio è il 2001) da inserire al resto del gruppo. E su questo terreno Frara parte sicuramente avvantaggiato, avendo avuto la possibilità con il Frosinone di vedere all’opera non tanto i giovani della sua, a questo punto ex società, ma anche gli altri delle formazioni avversarie. E’ ovvio che numero e ruoli dipenderanno dagli obiettivi che la nuova dirigenza vuole perseguire ed in particolare da quei giocatori attualmente sotto contratto (attualmente 12-13), che sono sicuri di rimanere. E a proposito di quelli che continuano ad essere "attenzionati" da squadre di categoria, non passa giorno che l’Ancona, speri di chiudere con Tiritiello, o eventualmente con l’altro difensore centrale rossonero, Benassai. Non è escluso che nei prossimi giorni Frara incontri proprio Tiritiello e Benassai, i due pezzi da novanta che la Lucchese dovrebbe cercare di convincere a rimanere, ma con entusiasmo, prospettando loro campionati ambiziosi ed un lungo prolungamento del contratto.

Sul fronte opposto, quello cioè dei possibili nuovi arrivi, è l’attacco il reparto che i responsabili tecnici rossoneri stanno monitorando a 360 gradi. E ci sono alcune botteghe" (calcistiche) dove fare eventualmente la... spesa, come il Siena, il Pordenone, l’Alessandria.

E c’è una seconda punta, tra i grigi piemontesi che potrebbe fare al caso della Lucchese. Si tratta di Alessandro Galeandro, 23 anni di Sesto San Giovanni, 37 presenze ed 8 gol nello scorso campionato. Ma su di lui ha messo gli occhi anche l’Albinoleffe del tandem Obbedio-Lopez.

Emiliano Pellegrini