Lucchese: Fabbrini l’arma in più di Maraia

Mentre si attende da un giorno all’altro l’annuncio dell’avvenuta cessione della Lucchese al gruppo Bulgarella e non solo, la squadra ha iniziato, ieri pomeriggio a Saltocchio, la preparazione in vista del match casalingo contro la Recanatese. Fari puntati su Fabbrini che, una volta raggiunta la migliore condizione fisica, potrà diventare il valore aggiunto in attacco, dove, nel frattempo, si sta facendo largo Panico, non solo per il gran gol realizzato a Sassari, dove ha agito come trequartista centrale, ma per la capacità nel saltare l’uomo e proporre più assist possibili per i compagni di reparto.

Prima nel mercato estivo, poi dopo la finestra invernale, ci pare giusto riconoscere che il diesse Deoma ha compiuto davvero un gran lavoro, tenendo bene a mente i "paletti" economici nei quali ha dovuto destreggiarsi, perché la Lucchese ha in organico giocatori di spessore tecnico-agonistico forti come Tiritiello, Di Quinzio, Mastalli, Franco, Tumbarello ed ora Fabbrini e Panico, più Visconti. Da domenica in poi l’allenatore Maraia, che è stato bravo nella preparazione delle partite e nella gestione delle situazioni di emergenza, avrà l’opportunità di operare scelte meno obbligate.

C’è un aspetto sul quale il trainer rossonero concentrerà le maggiori attenzioni: ed è quello di trovare l’assetto giusto al reparto avanzato, il cui potenziale, oggi, è sicuramente cresciuto, per sconfiggere la "pareggite" ed avere un passo più deciso, nell’ottica di conquistare il miglior piazzamento possibile nella futura griglia dei play-off.

In effetti la Lucchese è in ritardo rispetto allo stesso periodo del girone di andata, quando, nelle prime sette giornate, conquistò 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi). Oggi, infatti, i rossoneri hanno messo insieme 7 punti (1 vittoria e 4 pari). C’è, dunque, la necessità di tornare a vincere e l’occasione giusta dovrebbe essere domenica, quando, al "Porta Elisa", arriverà la Recanatese, tipica formazione di categoria che, nel girone di ritorno, ha trovato un passo importante, andando, ad esempio, a vincere a Carrara. Sarà la solita gara "sporca" e complicata, ma la Lucchese dovrà avere la forza di incanalarla sui binari più congeniali al suo gioco. Serve, insomma, uno scatto in avanti deciso e convinto.

Maraia avrà di nuovo a disposizione Tiritiello, Benassai, Rizzo Pinna e Bianchimano. Si profila, quindi, una squadra al gran completo, come non lo è mai stata durante la stagione, con un Fabbrini in più nel motore. Sarà interessante vedere chi, tra Bianchimano, Ravasio e Romero, sarà impiegato come punta centrale di riferimento. Probabile una staffetta.

L’arbitro del match, che inizierà alle 14.30, sarà Mauro Gangi di Enna che ha diretto due volte i rossoneri: in serie "D", in Prato-Lucchese 0-1 nella stagione 2019-2020 e quest’anno in casa contro il Rimini, quando i rossoneri s’imposero 2-1. Infine, il giudice sportivo ha fermato, come previsto, per una giornata Merletti, espulso sabato scorso a Sassari.

