Lucchese, ecco un Leone per la Pantera Corsa a tre per l’attaccante: svelati i nomi

Prima di parlare dei tre nomi per il ruolo di punta centrale di spessore, che la Lucchese sta cercando, c’è una succosa notizia di giornata: il d,g, Mangiarano vorrebbe consegnare le chiavi del centrocampo rossonero a Giuseppe Leone, scuola Juventus, che lo scorso anno è stato il metronomo del Siena con 35 presenze. Si tratta di un giocatore dai piedi buoni e da una eccellente visione di gioco; oltretutto è un under essendo nato a Torino 22 anni fa. Leone potrebbe giocare in mezzo al campo tra Tumbarello e Gucher. Ed ora i nomi degli attaccanti che interessano alla Lucchese: Bocalon, Pittarello, Pettinari. Precisazione obbligatoria. Siccome si tratta di attaccanti di un certo peso, anche economico, Mangiarano e C. sperano che le società di appartenenza vengano incontro all’eventuale richiesta da parte della società rossonera. Riccardo Bocalon, veneziano di 34 anni dovrebbe essere in uscita dal Mantova, dove lo scorso anno ha collezionato 15 "gettoni" realizzando 11 reti. Si tratta di un centravanti di un metro e 82 centimetri, che ha alle spalle una lunga carriera, in serie C ed anche in serie B . Un curriculum di tutto rispetto per un attaccante di grande esperienza.

Obiettivo numero 2: Filippo Pittarello, 27 anni di Padova, il cui cartellino è di proprietà del Cesena. L’attaccante dopo 9 anni passati serie D con Montebelluna, Luparese, ha esordito in C nella Virtus Verona per essere poi ingaggiato dal Cesena che dal gennaio 2022 lo ha impiegato 13 volte (due reti). Lo scorso anno nel Feralpisalò ha giocato 34 partite realizzando 5 reti.

E siamo all’obiettivo numero 3: Stefano Pettinari, romano di 31 anni. Anche in questo caso possiamo parlare di un giocatore di larga esperienza, che ha giocato quasi sempre in serie B con qualche puntata in serie A nella Roma e nel Pescara, con la serie C che per lui sarebbe una novità. Il cartellino è di proprietà della Ternana, che nel gennaio dello scorso anno lo ha ceduto al Benevento. Si dice che sia in uscita dalla Ternana. Ed ora gli altri "rumors" che riguardano sempre la Lucchese, che si è allenata sul terreno dello stadio Bui di San Giuliano, nei pressi dell’albergo di proprietà del Gruppo Bulgarella e che diventerà la foresteria dei rossoneri nel corso del campionato. La trattativa per il giovanissimo portiere Palmisani del Frosinone è sempre in piedi.

Ma c’è un’ultima ora. La Lucchese è intenzionata a mandare a giocare il difensore lucchese Ettore Quirini, classe 2003, 35 presenze lo scorso anno, il cui cartellino è a metà con la Fiorentina, perché a destra il favorito di Gorgone sarebbe Alagna. A Quirini sono interessate Monopoli e Messina.

Emiliano Pellegrini