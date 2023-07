Lucchese, dopo la mediana tocca all’attacco Spuntano i nomi di Magrassi e Pittarello

Dopo aver arricchito il centrocampo, che da sempre è il settore nevralgico di una squadra, con gli ingaggi dell’esperto Gucher e del giovane Djibril, che vanno ad aggiungersi a Tumbarello, tutte le attenzioni del tandem Mangiarano-Frara sono ora rivolte alla prima linea. L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione dell’allenatore Gorgone un terminale offensivo con i fiocchi. Trattandosi di attaccanti che spesso vanno in doppia cifra, i due dirigenti rossoneri sanno benissimo che servono conoscenze e bei soldi per quanto riguarda l’ingaggio, ma sanno anche che bisogna aspettare il momento giusto. Questo per dire che bisogna avere pazienza e fiducia nelle capacità di Mangiarano e Frara. La prima strada porta a Cittadella dove c’è il trentenne veneto Andrea Magrassi, che tre anni fa nel Pontedera allenato da Ivan Maraia, oggi a casa stipendiato dalla Lucchese, realizzò la bellezza di 15 reti, contribuendo alla conquista dei play-off dei granata.

Il vizio del gol, Magrassi, non lo ha perso nemmeno l’anno dopo a Chiavari con la Virtus Entella (37 presenze e 10 reti), mentre sembra aver "sentito" un po’ troppo il salto di categoria in serie B, perché nel Cittadella, il bomber di Dolo ha segnato una sola rete in 22 partite. La trattativa, comunque, non è semplice, però è in piedi.

La seconda strada porta sempre nel veneto, ma a Padova. Qui è nato Filippo Pittarello, 27 anni, che dopo una vita in serie D con le maglie di Montebelluna, Correggese, Imolese e Luparense (15 centri), nel 2020 è stato ingaggiato dalla Virtus Verona in serie C, dove in una stagione e mezzo ha collezionato 45 presenze e messo a segno 14 gol. A gennaio del 2021 Pittarello ha indossato la maglia del Cesena, dove ha collezionato 13 "gettoni" , realizzato 2 gol. Infine lo scorso anno ha giocato nel FeralpiSalò (34 presenze e 5 reti). Il cartellino è di proprietà del Cesena, società che sta sfoltendo molto la propria ampia "rosa". Prova ne sia che radio mercato dà Pittarello al Cittadella (al posto di Magrassi?). Ma sicuramente Mangiarano e Frara hanno altri nomi sul loro taccuino. Intanto la squadra sta sostenendo gli ultimi allenamenti sul campo del Ciocco. Quando la comitiva rientrerà in sede mercoledì sera, usufruirà di un paio di giorni di riposo, poi il 231 luglio gli allenamenti riprenderanno allo stadio Bui di San Giuliano Terme, perchè a Saltocchio devono essere ultimati i lavori. Quindi il 2 agosto, alle 20 e 30, la Lucchese sosterrà la prima amichevole pre campionato sul terreno dello stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta, allenato quest’anno da Francesco Bozzi e che milita in serie D.

Emiliano Pellegrini